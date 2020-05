Jeffrey Epstein a fost acuzat de trafic de minore, pe lista clienților săi fiind și unul dintre fii reginei Marii Britanii.

Avocatul lui Jeffrey Epstein, celebrul David Schoen este de părere, pe parcursul documentarului, că miliardarul nu s-a sinucis, ba mai mult că a fost ucis de alți deținuți care îl șantajau, și care au știut cum să îl lovească în zona gâtului pentru a-i provoca moartea. ”În timpul unei întâlniri de cinci ore cu Epstein, cu nouă zile înainte de moartea sa, acesta era optimist și emoționat, și așteaptă cu nerăbdare să clarifice toate acuzațiile și să dovedească că este nevinovat”, spune avocatul Schoen.

În primul episod al miniseriei de pe Discovery Investigation, care se referă la misterele morții lui Jeffrey Epstein, despre care autoritățile americane spun că s-a sinucis, în celula lui, în așteptarea procesului, apare și renumitul legist american Michael Baden care are o concluzie șocantă: leziunile lui Epstein, din zona gâtului, nu sunt în concordanță cu sinuciderea prin spânzurare, după cum a spus legistul din New York. În schimb, legistul crede că osul spart, din zona gâtului lui Epstein, sugerează că a fost ucis, prin lovire.

Teorie a avocatului lui Jeffrey Epstein se bazează și pe faptul că în centrul corecțional din New York, camera de luat vederi din fața celulei în care era închis miliardarul nu funcționa în noaptea în care se presupune că acesta s-ar fi sinucis. În plus, gardienii chestionați au declarat că ei nu au supravegheat non stop celula și nici nu aveau cum să facă acest lucru.