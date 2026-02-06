Misterul manuscrisului de la Sibiu. Documentul de acum 500 de ani demonstrează că prima rachetă cu mai multe trepte a fost inventată în România

În timp ce marile puteri ale lumii se întreceau în cursa spațială a secolului XX, un profesor român descoperea în 1961, printre documentele prăfuite ale Arhivelor Statului din Sibiu, o dovadă care avea să șocheze comunitatea științifică internațională. Este vorba despre Manuscrisul lui Conrad Haas, un document de 450 de pagini, scris între anii 1529 și 1569, care conține descrieri tehnice și desene detaliate ale unor rachete în două și trei trepte.

Ceea ce părea a fi un vis al inginerilor moderni de la NASA sau Roscosmos fusese deja pus pe hârtie și testat pe malul Cibinului, cu peste 400 de ani înainte de zborul lui Yuri Gagarin. Manuscrisul nu este doar o schiță vizionară, ci un tratat tehnic complet despre balistică, pirotehnie și propulsie.

Conrad Haas, șeful arsenalului din Sibiu în secolul al XVI-lea, a fost mintea strălucită din spatele acestui document. În manuscrisul său, acesta descrie cu o precizie uimitoare mecanismul de propulsie al unei rachete compuse, unde secțiunile sunt aruncate rând pe rând pe măsură ce combustibilul se consumă, pentru a permite obiectului să atingă înălțimi mai mari.

Cea mai spectaculoasă invenție menționată este racheta în trei trepte (tripla rachetă), un concept pe care lumea modernă l-a stăpânit abia în mijlocul secolului trecut.

Mai mult, Haas a propus utilizarea aripioarelor de stabilizare în formă de deltă, o soluție aerodinamică folosită astăzi la avioanele supersonice. Documentul conține și rețete pentru diverse tipuri de combustibili solizi, bazate pe amestecuri complexe de salpetru, sulf și cărbune.

Deși era militar de carieră, Conrad Haas a lăsat în paginile manuscrisului său o notă de un umanism surprinzător. El avertiza că invențiile sale ar trebui folosite doar în scopuri pașnice și exprima speranța că, într-o zi, rachetele vor servi la transportul oamenilor, nu la distrugerea lor. El a desenat chiar și schița unei „căsuțe zburătoare” (o capsulă locuită), demonstrând că ideea zborului cosmic era deja prezentă în mintea sa.

Profesorul Doru Todericiu, cel care a scos la lumină acest document în 1961, a petrecut ani buni analizând autenticitatea hârtiei și a cernelii, confirmând că manuscrisul este original și că Sibiul a fost, într-adevăr, locul unde s-a născut teoria rachetelor moderne.

Timp de secole, documentul a fost păstrat în arhiva orașului Sibiu sub denumirea generică de „Varia II 374”, fiind tratat ca un simplu tratat de pirotehnie militară. Lipsa unor experți în istoria tehnologiei care să analizeze arhivele transilvănene a făcut ca această descoperire să întârzie până în era modernă.

Astăzi, comunitatea internațională recunoaște prioritatea lui Conrad Haas, numele său fiind menționat alături de pionieri precum Kazimir Siemienowicz sau Konstantin Tsiolkovsky. Pentru România, manuscrisul de la Sibiu rămâne cea mai valoroasă probă a capacității de inovație tehnică pe care o aveau meșterii din cetățile medievale transilvănene.

În 2026, datorită noilor proiecte de digitalizare a patrimoniului național, paginile manuscrisului pot fi consultate în format de înaltă rezoluție, permițând cercetătorilor și pasionaților să studieze fiecare schiță a lui Haas.

Conrad Haas a fost un inginer militar și maestru de artilerie de origine germană, activ în secolul al XVI-lea în cadrul administrației militare a Principatului Transilvaniei.

El a ocupat funcția de șef al arsenalului orașului Sibiu, unul dintre cele mai importante centre fortificate ale vremii. Responsabilitățile sale includeau producerea, testarea și depozitarea armelor, precum și dezvoltarea de soluții tehnice pentru apărarea cetății.

În acest context profesional a redactat manuscrisul care îi poartă numele, document păstrat astăzi în arhivele sibiene, în care a consemnat observații, calcule și desene privind artileria, pirotehnia și concepte avansate de propulsie, mult înainte ca acestea să fie dezvoltate în Europa modernă.