Misterul dispariției Ameliei Earhart ar putea fi rezolvat. Un pilot spune că i-a găsit avionul

Misterul dispariției Ameliei Earhart ar putea fi rezolvat. Un pilot cu multă experiență spune că o imagine de pe Google Earth ar putea arăta unde se află avionul dispărut al Ameliei Earhart. Pilotul Justin Myers spune că a văzut aparatul de zbor pe reciful unei insule din Pacific, scrie Fox News.

În imagini se vede un „obiect perfect drept, de culoare închisă”, cu o dimensiune de aproximativ 11 metri, care i-a atras atenția pe imaginile din satelit ale insulei Nikumaroro. Pilotul, cu decenii de experiență în zbor, crede că ar putea fi imaginea avionului pierdut al Ameliei Earhart.

Justin Myers a declarat pentru Popular Mechanics că a început să caute imagini din satelit ale insulei Nikumaroro din Pacific, după ce a vizionat un documentar despre ultimul ei zbor. „Ca să fiu sincer, interesul meu a început după ce am vizionat un documentar pe National Geographic Channel. A doua zi, curiozitatea despre insula Nikumaroro m-a făcut să caut pe Google Earth.”

Când a privit pentru prima dată imagini cu Nikumaroro, un atol de corali nelocuit din Pacific, Myers a spus că nu încerca să găsească Lockheed Electra 10E. „Mă puneam doar în pielea Ameliei și a [navigatorului ei] Fred.”

Dar apoi a încercat să-și imagineze, în calitate de pilot, „unde ar fi forțat o aeronavă ușoară bimotor în poziția lor, pierduți și cu puțin combustibil”.

După ce a coborât într-o zonă unde credea că ar fi putut încerca să aterizeze, a observat un „obiect de culoare închisă, perfect drept” care măsura aproximativ 11 metri, la fel ca avionul lui Earhart.

„Am folosit instrumentul de măsurare pe Google Earth și, spre surprinderea și un mic fior al meu, măsura aproximativ 11 metri”, a scris el într-o postare pe blog.

„Părea făcut de om”, a declarat el pentru Popular Mechanics. „Arăta ca o secțiune a fuselajului unui avion. Asta era remarcabil în sine, ca să nu mai vorbim de posibilitatea să fie Electra 10E NR16020, chiar dacă dimensiunile păreau la fel.”

Amelia Earhart încerca să devină prima femeie care a circumnavigat globul în 1937, când ea și navigatorul ei au pierdut contactul radio pe 2 iulie, în timp ce încercau să aterizeze pe insula Howland din Pacific, la nord de Nikumaroro.

Nici cei doi, nici avionul lor nu au fost găsiți, ceea ce a dus la aproape un secol de căutări ale unor anchetatori profesioniști și amatori care încercau să afle ce s-a întâmplat cu ei.

Myers a spus că, în timp ce continua să se uite la imaginile din satelit, i s-a părut că vede mai multe resturi de avion, crezând că poate a avut noroc cu observarea sa. „A existat un element de noroc în observarea acelor resturi de avion, deoarece Mama Natură dezvăluise ce fusese îngropat pe recif mult timp”, a spus el. „Am reușit să fac niște fotografii înainte de a fi acoperit din nou de sistemele meteorologice care treceau.”

Myers a scris pe blogul său că a încercat să contacteze mai multe agenții cu descoperirile sale, dar a fost în mare parte ignorat.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor a declarat că insula nu se afla în jurisdicția sa, așa că a depus un raport la Biroul Australian pentru Siguranța Transporturilor, dar nu a primit niciodată niciun răspuns.

De asemenea, a contactat Universitatea Purdue din California, dar nu a mai primit niciun răspuns, și a contactat o companie de expediții din stat, dar a spus că nu a mai primit niciun răspuns de la ei de ceva vreme.

Myers nu este prima persoană care crede că a descifrat misterul dispariției aviatorilor. Anul trecut, Purdue a anunțat propria expediție pentru a cerceta Obiectul Taraia, o anomalie vizuală tot pe Nikumaroro, despre care unii cred că ar putea fi epava avionului.

Grupul Internațional pentru Recuperarea Avioanelor Istorice consideră, de asemenea, că Nikumaroro este locul unde s-a prăbușit Earhart, pe baza unui volum imens de dovezi și a unei duzini de vizite pe insulă între 1989 și 2019, potrivit Archaeologychannel.org.

Tony Romeo, fost ofițer de informații al Forțelor Aeriene și CEO al Deep Sea Vision, a apărut în știri acum câțiva ani, după ce imaginile sonar dintr-o expediție din 2023 au arătat ceea ce părea a fi un avion pe fundul mării, lângă Howland. Dar s-a descoperit curând că era doar o formațiune stâncoasă naturală cu caracteristici asemănătoare unui avion.

Totuși, acest lucru nu l-a descurajat pe Myers în descoperirile sale. „Concluzia este că, având în vedere interesul meu din copilărie pentru avioanele de epocă și investigarea accidentelor aeriene, pot spune că acesta a fost odată un avion de epocă de 12 metri, cu două motoare”, a declarat el pentru Popular Mechanics, adăugând avertismentul că nu este sigur că este al lui Earhart.

Și chiar dacă nu este avionul celebrului pilot, „atunci este răspunsul la un alt mister care nu a primit niciodată răspuns. Această descoperire ar putea răspunde la unele întrebări pentru cineva care a dispărut cu mulți ani în urmă.”