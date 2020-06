Misterioasa activitate a lui Putin în Republica Democrată Germană face obiectul unei cărți interesante „PUTIN’S PEOPLE: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West”, semnate de Catherine Belton. Fosta corespondentă a ziarului Financial Times al Moscova a reușit să afle niște lucruri extrem de interesante despre acțiunile speciale în care a fost implicat tânărul Putin. Câteva informații preluate din această carte vă vor lămuri despre ce este vorba.

Când Vladimir Putin a sosit pentru prima dată la Dresda ca ofițer KGB, în 1985, Germania de Est era în pragul falimentului. Țara supraviețuia cu ajutorul unui împrumut de un miliard de mărci din Germania de Vest, iar dizidența era în creștere.

Cea mai mare parte a activității lui Putin în anii petrecuți la Dresda rămâne învăluită în mister, în parte, deoarece KGB a fost atât de eficient în distrugerea și transferul documentelor înainte de prăbușirea Germaniei de Est. „Cu rușii, avem probleme”, declară Sven Scharl, un cercetător la arhivele Dresden din Stasi, poliția secretă care a colaborat cu KGB în operațiuni de informații. „Au distrus aproape tot”.

Singura urmă a oricărei activități operative legate de Putin este o scrisoare de la el către Horst Bohm, șeful Stasi din Dresda, căruia îi cere ajutorul în restabilirea conexiunii telefonice pentru un informator din poliția germană care „ne susține”. Scrisoarea este scurtă în orice detaliu, dar faptul că Putin apelează direct la Bohm pare să indice că tânărul ofițer avea un rol important.

E o posibilitate pe care foștii colegi ai lui Puti au negat-o cu mult foc. Poate chiar prea mult. Mulți ani după perioada Dresda, când Putin devenise deja președinte al Rusiei, legendarul șef al informațiilor externe din Stasi, Markus Wolf, și foștii colegi ai lui Putin din KGB au avut grijă să sublinieze că acesta era un nimeni când a lucrat la Dresda.

Colegului din KGB cu care Putin a împărțit biroul la Dresda, Vladimir Usoltsev, i s-a permis să scrie o carte despre acele vremuri, El a scris că munca lor era de rutină, dar nu a dat niciun fel de detaliu despre operațiunile în care au fost implicați. Și-a recunoscut rolul în recrutarea agenților sub acoperire, dar a spus că își petreceau 70% din timp scriind „rapoarte fără sens”.

Televiziunea de stat din Rusia a proclamat mai târziu că Putin nu a fost niciodată implicat în nimic ilegal. Sunt, însă, și declarații care acreditează o cu toti altă poveste. Mai precis, că anii petrecuți de Putin din Dresda ar fi reprezentat o pregătire de neprețuit în activitatea sa de a semăna haos în politica occidentală și că misiunea sa în Germania de Est a fost dincolo de marginile legii.

Un fost membru al Fracțiunii Armata Roșie, grupul terorist de extremă stânga din Germania de Vest, un strămoș al actualei Antifa, susține că l-a cunoscut pe Putin la Dresda. Mai precis, că Putin a lucrat în sprijinul membrilor grupări care semănat teroare în Germania de Vest în anii șaptezeci- optzeci: „În Dresda nu a fost nimic, nimic în afară de stânga radicală. Nimeni nu se uita la Dresda, nici de la americani, nici de la vest-germani. Nu era nimic acolo. Cu excepția unui singur lucru: aceste întâlniri cu acei tovarăși. ”

Mult în urma Statelor Unite din punct de vedere al tehnologiei, Uniunea Sovietică descoperise încă din anii 70 dezinformarea. Mai precis, serviciile de securitate sovietice implementau propriile lor „măsuri active” pentru a perturba și destabiliza adversarul: răspândeau zvonuri false în mass-media pentru a-i discredita pe liderii occidentali, se implicau în asasinarea adversarilor politici și susțineau organizațiile capabile să pornească războaie în țările în curs de dezvoltare din Orientul Mijlociu și Africa. În principiu, nu ratau nicio șansă de a submina Occidentul și de a semăna discordie.

Printre aceste măsuri a fost sprijinul pentru organizațiile teroriste. În Orientul Mijlociu, KGB-ul a avut legături cu numeroase grupări teroriste cu simpatii marxiste, în special cu Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei, care a efectuat o serie de deturnări de avioane și atacuri cu bombe în anii șaizeci și șaptezeci.