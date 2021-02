„Mister” a ajuns la cuțit. Cornel Dinu, la cei 72 de ani ai săi, a ajuns la bisturiu, de urgență, el aflându-se într-o stare dificilă. Legenda lui Dinamo și unul din cei mai mari fotbaliști români din toate timpurile va fi supus de urgență unei noi intervenţii chirurgicale, la inimă.

Operația durează cât o repriză de fotbal

Operația va dura cam cât o repriză de fotbal și e posibil să se facă doar sub anestezie locală, scrie retetesivedete.ro.

Fostul dinamovist s-a mai operat pe inimă. De asemenea, el a fost infectat și cu SARS-CoV-2. Acum au apărut noi probleme. Cel supranumit și „Procurorul” trebuia operat la inimă vineri, 26 februarie. Numai că intervenția chirurgicală s-a amânat, iar dinamovistul a fost pus pe un tratament de anticoagulante.

„Voiau să mă opereze încă de vineri, dar am probleme de coagulare. Iau anticoagulante și trebuie să fac niște injecții ca să nu fie necazuri la operație. Operație de rutină. L-am întrebat pe profesorul Miron cât durează și mi-a răspuns: «Cât o repriză, Mister. La câte reprize ai jucat tu, nici n-o simți».

Ce să fac, asta e… Am fost eu operat pe inimă, am avut sternul tăiat și cusut cu sârmă… Trei luni m-a durut în fiecare secundă și am supraviețuit”, a mărturisit, sâmbătă, Cornel Dinu, conform celor de la Fanatik. Anumite operații se închid la nivelul pielii cu niște capse metalice.

„Mister” a ajuns la cuțit. Dinamo i-a rupt inima

Cornel Dinu e serios afectat și îngrijorat de situația de la Dinamo. După meciul cu Viitorul, în care echipa sa a pierdut cu cinci goluri diferență, fanii au intrat în vestiar peste jucători şi l-au umilit pe antrenorul principal ”Jerry” Gane. „Sper ca suporterii să înțeleagă că tot ceea ce fac este absolut minunat.

Poate să ducă la salvarea echipei, dar (…) o conducere colectivă nu înseamnă decât dezastru CAP. Trebuie să existe cineva care să monteze niște profesioniști, niște oameni care știu ce-i cu Dinamo și ce trebuie făcut în contextul ăsta la Dinamo”, a mai spus Dinu pentru aceeași sursă.