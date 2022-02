Mişcare de ultimă oră în Europa! Occidentul, intervenţie decisivă. Poate fi finalul lui Vladimir Putin

Ucraina primește ajutor nesperat de la statele europene, în plin război cu Rusia. Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, anunță o decizie istorică. Este pentru prima dată când Uniunea Europeană va finanța achiziția și va livra arme către o țară aflată sub atac.

”Facem un pas înainte în sprijinul acordat Ucrainei. Pentru prima dată, UE va finanța achiziția și va livra arme și echipamente unei țări aflate sub atac. Vom înăspri, de asemenea, sancțiunile noastre împotriva Kremlinului”, a transmis președintele Comisiei Europene pe Twitter.

We are stepping up our support for Ukraine.

For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.

We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

https://t.co/qEBICNxYa1

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022