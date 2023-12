MISA – Spirala integrării în obsesiile sexuale şi spălării pe creier

Un eveniment care s-a întâmplat la Paris, zilele acestea. Marţi dimineaţă, mai exact, guru Gregorian Bivolaru a fost arestat, alături de alte 41 de persoane, sub acuzaţiile de viol, răpire, trafic de persoane, constituire de grup infracțional și abuz de slăbiciune în grup organizat ca sectă.

Acuzaţii groaznice, nu-i aşa?

Despre ce este vorba în fapt?

„Poliția franceză l-a arestat marți dimineață, în regiunea Parisului, pe Gregorian Bivolaru, guru al unei companii multinaționale de yoga tantrică, federația de yoga Atman. 175 de polițiști au intervenit simultan în Paris, Seine-et-Marne, Val-de-Marne și Alpes-Maritimes” – potrivit informaţiilor furnizate de Parchetul din Paris, preluate de „Liberation” şi Radio France International (RFI)

La momentul arestării sale, 26 de femei erau captive în condiții de igienă și de trai mai mult decât precare.

Istoria infracţională a grupului MISA, fondat de Gregorian Bivolaru încă din 1990 a tot fost semnalată în România de-a lungul acestor 33 de ani. Eu însumi, bazându-mă pe investigaţiile jurnalistice făcute în urma mărturiilor unor adepţi sau ale familiilor acestora, am afirmat că MISA nu este decât o grupare de spălat creierele şi de satisfăcut poftele sexuale exacerbate ale unui obsedat.

Şi de făcut bani, de către cei din spatele lui guru. Finanţarea sectei se asigura din prostituţie, videochat, trafic de carne vie şi alte infracţiuni grave, care ţin de domeniul crimei organizate. Am semnalat asta demult. Adepţii lui Bivolaru nu au ezitat să-mi sară la beregată. Spre exemplu, site-ul YogaEsoteric scria despre mine: „Reporterul Sorin Ovidiu Bălan anunţa aproape strigând în 18 martie 2004: „Azi la orele 7 s-a declanşat cea mai mare operaţiune împotriva traficului de droguri şi a traficului de fiinţe umane din România post decembristă”. Transmisunea era făcută chiar de la faţa locului, în timpul descinderilor din cartierul Ferentari, unde organizaţia avea cumpărate mai multe case şi unde se făcea videochat ilegal.

Pentru aceste afirmaţii, inclusiv un număr semnificativ de domane şi domnişoare au sărit cu critici năpraznice la adresa mea, cum că le-am atins în credinţa lor nestrămutată în calităţile lui guru Bivolaru. Susţinere era şi de peste hotare. Ulla Sandbaek, fost europarlamentar și membră în Parlamentul danez, susţinea într-un interviu difuzat în urmă cu aproximativ zece ani de un canal Misa: „Gregorian Bivolaru este un om al lui Dumnezeu care lucrează în folosul umanității”.

Atacurile şi declaraţiile acestea ale domanelor şi domnişoarelor mi-au adus aminte de nemuritoarele rime ale lui Păstorel Teodoreanu: „Stimată doamnă şi distinsă / Când aţi fost profund atinsă / Eraţi călare sau întinsă?”

Şi aici, în Evenimentul zilei, am scris un serial despre ce se întâmplă la MISA. Am dezvăluit inclusiv cum încercau să prostească oamenii, pentru a-i face adepţi, încercând să se lege de Ambasada Indiei la Bucureşti. Răspunsul oficial al Ambasadei a fost categoric: „Ambasada Indiei nu are nicio legătură cu “Mişcarea de integrare în absolut” din România, condusă de Gregorian Bivolaru și nu îi susține activitățile”!

Pentru dezvăluirile din Evz, dar şi pentru „vechea prietenie” cu MISA, am fost dat în judecată. Am câştigat procesul. Judecătorii au decis că tot ce scrisesem: „se înscrie în exerciţiul normal al dreptului la liberă exprimare deoarece informaţiile prezentate de pârât reprezintă abordarea jurnalistică a unei teme de interes general şi, în transmiterea cărora, pârâtul a avut o suficienta bază factuală“, se arată în motivarea sentinței prin care au fost respinse pretențiile MISA. Am avut suficientă bază factuală. Adică am avut probe.

Cum s-a făcut însă că Justiţia nu a avut probe de-a lungul timpului, pentru a demola această grupare de crimă organizată numită MISA? Şi nu numai că nu a demolat-o, deşi probele erau evidente, da i-a mai acordat şi despăgubiri? Şi nu numai în România. În 2018, statul român a fost condamnat la CEDO și obligat să-l despăgubească pe Gregorian Bivolaru cu 6200 de euro pe motiv că i-a încălcat drepturile pe parcursul judecății. Iar în noiembrie 2023, Curtea de Apel Cluj i-a acordat daune de 50.000 de euro din partea statului român pentru că a fost cercetat și judecat timp de aproape 17 ani într-un dosar penal în care în final a fost achitat. Cum să dureze 17 ani un proces? Şi să mai fii şi achitat.

Acum, Gregorian Bivolaru este în arest, în Franţa, sub acuzaţii dintre cele mai grave. Activitatea sectei sale se întindea în aproximativ 30 de ţări. Împreună cu el au mai fost arestate încă 41 de persoane.

Să rămânem la această cifră, 41, şi să revenim în România. Guru Bivolaru a comis singur multele infracţiuni pe teritoriul ţării noastre? Nici vorbă. În spatele lui era o veritabilă maşinărie de făcut bani, tot prin metodele de care este acum acuzat în Franţa: trafic de carne vie, sechestrare de persoane, prostituţie, viol, deposedarea memebrilor creduli de bunuri.

Acum, când Monica Macovei, adeptă de vază a MISA, nu mai este ministru al Justiţiei, ci este ocupată să dea în judecată pe oricine îndrăzneşte să o cerceteze în dosarul accidentului comis în localitatea 2 Mai, unde un om a rămas mutilat pe viaţă şi era la un pas să-şi piardă viaţa, iar Dacian Cioloş alt membru MISA, este integrat total în spirala dispariţiei din viaţa publică, nu este cazul să stabilim adevărul şi în România? Adică, să dăm de-o parte praful de pe reclamaţiile părinţilor fetelor racolate de MISA. Sau de pe mărturiile celor care au făcut parte din organizaţie, ale tinerelor trimise în Japonia să se prostitueze, ori de pe restul probelor strânse de procurori cinstiţi de-a lungul timpului şi care nu au fost luaţi în seamă, şi să fie trasă la răspundere toată gaşca de infractori din spatele lui Bivolaru?

Adică, să ştergem cu un dezinfectant bun, pata asta numită MISA?

