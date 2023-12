Fostul vicepreședinte al lui Miron Cozma, Gheorghiţă Iorga, a murit

Miron Cozma a pierdut un prieten. Gheorghiţă Iorga a murit. Minerul a încetat din viață în noaptea de vineri spre sâmbătă la Spitalul Județean Deva, potrivit „Gazetei de dimineaţă„.

Gheorghiţă Iorga, mâna dreaptă a lui Miron Cozma

Gheorghiţă Iorga a fost vicepreşedinte la Liga Sindicatelor Miniere din Valea JIului, dar și președinte al minerilor de la Petrila,

Gheorghiță Iorga a fost și director la Mina Aninoasa din Valea Jiului. Dar și director adjunct al Stației Centrale de Salvare Minieră din Petroșani.

Dosarul mineriadei

Fost lider sindical al minerilor din Târgul Jiu, Gheorghiţă Iorga a fost citat în dosarul mineriadei. Miron Cozma a explicat că minerii din Valea Jiului nu se aflau pe data de 13 iunie în Bucureşti.

Iar cei care „au făcut ordine” în Capitală în acea zi au fost minerii de la IMGB.„Pe 13 iunie, minerii de la IMDB au făcut ordine în Bucureşti. E o minciună sfruntată că m-a chemat Ion Iliescu la Bucureşti.

Pe 13 iunie 1990, minerii erau în Valea Jiului. Pe 14 iunie au ajuns ei în Capitală cu 25 de vagoane. Eu am oprit minerii să vină la Bucuresti. In momentul acela, in Valea Jiului erau 65.000 de mineri. Guvernul Petre Roman, prin Gelu Voican Voiculescu, prin coloneii Tache si Ionescu, a organizat o venire in exod a minerilor din Valea Jiului. Nu s-a reusit acest lucru, tocmai pentru ca eu i-am oprit”, a a declarat Miron Cozma.

Ce a făcut Gheorghiţă Iorga după despărţirea de Miron Cozma

Iorga a fost și consilier local independent, susținut de PD, în legislativul orașului Petrila.

Gheorghiţă Iorga a fost penelist petrilean. A fost exclus din partid. A fost numit trădător şi acuzat că a făcut front comun cu pedeliştii pe timpul mandatului său în consiliul local.

Gheorghiţă Iorga spunea că a fost invitat la Deva, la şedinţă, dar, fiind plecat la Timişoara, nu a putut ajunge. Cu toate acestea, nu consideră normală excluderea lui din partid fără o discuţie în prealabil cu membrii BPJ.

Toate necazurile, spunea consilierul, i se trăgeau de la un fost coleg de partid.