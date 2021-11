Miroase a scandal la Palat. Britanicii n-o doresc neapărat regină pe Camilla. Iar Charles nu vrea să cedeze tronul lui William

Prințul Charles, în vârstă de 72 de ani, este primul care va sosi la tron ​​după ce regina moare, dar se confruntă cu apeluri din partea britanicilor dar şi a membrilor familiei pentru a-l lăsa pe Prințul William să preia conducerea regatului.

Prințul de Wales este cel mai vechi moștenitor din istoria Marii Britanii. Expertul regal Jonathan Sacerdoti a spus că nu există „niciun argument puternic” pentru ca prințul Charles să-i lase coroana fiului său William.

Bătălia din spatele zidurilor Palatului pentru tron

Vorbind pentru Express.co.uk, Sacerdoti a spus: „Nu cred că există un argument puternic pentru asta și cred că Prințul Charles va fi un alt tip de monarh față de Regina Elisabeta lui iar William va fi un alt fel de monarh față de mama lui, tatăl și bunica lui.

„Cred că nu există nicio șansă ca Prințul Charles să fie rege prea mult timp. Este imposibil din punct de vedere al vârstei sale. „Va fi o domnie foarte diferită tocmai din acest punct de vedere. Nu va fi o surpriză când Charles va fi rege, așa au planificat-o de ani de zile. Sunt sigur că poartă discuții între ei despre agenda mai largă a Familiei Regale și obiectivele pe termen scurt ale acesteia”, a spus expertul.

„S-ar putea să fi avut deja discuții despre când va prelua fiecare monarhia”

Aceasta vine în timp ce expertul regal Stewart Pearce a explicat cum prinţul Charles ar putea să se dea deoparte și să-l lase pe Ducele de Cambridge să-i ia locul.

Vorbind cu Royally Us on Us Weekly, Pearce a spus: „Știm poziția pe care urmează să o moștenească, va fi foarte interesant să vedem dacă Prințul Charles va sta pe tron ​​sau va crea o formă de schimbare a constituționalului pentru a permite fiului său să urce pe tron. Va fi foarte interesant.

În momentul de față, dreptul de ascensiune este Charles pe tron, dar nu o văd şi nici cetăţenii, neapărat regină pe Camilla”.

El a adăugat: „Legea constituțională ar putea fi revocată și schimbată pentru că, până la urmă, trăim vremuri extraordinare”.

Charles a intrat în locul Reginei încă de la împlinirea ei de 95 de ani. Vorbind pentru Palace Confidential pe MailPlus, comentatorul regal Richard Eden a spus: „Oficialii palatului au fost foarte dornici să minimizeze ideea unui summit pe care Charles l-a convocat cu Prințul William pentru a planifica viitorul. Dar vor avea o mulțime de discuţii. Când regina va avea 95 de ani, prin definiție va fi o tranziție cu un anumit efect. Charles va fi alături de ea la toate acele evenimente mari, cum ar fi deschiderea Parlamentului”, relatează Express.