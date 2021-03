Jurnalistul Mirel Curea despre situația din ATI.

Locurile la secțiile de Terapie Intensivă a spitalelor COVID din București s-au epuizat. Cunoscutul jurnalist Mirel Curea relatează într-o postare pe Facebook despre dezastrul cu care se confruntă sistemul medical. Redactorul șef adjunct al „Evenimentului Zilei” subliniază că locurile la ATI s-au epuizat. Drept urmare, recomandă tuturor să nu ignore semnele infectării cu coronavirus și să ia măsuri din vreme. În caz contrar, situația ar putea deveni dramatică.

„Gata, a început dezastrul! Nu mai sunt locuri în ATI-uri. Vă rog din suflet, nu mă încărcați aiurea, cu rugăminți din categoria «Mirel, te rog ca pe Dumnezeu, sună pe cineva!». Nu (mai) am pe cine să sun pentru cazurile depășite, de ziua a n-șpea”, a scris Mirel Curea în postarea de pe Facebook.

Reputatul jurnalist a precizat că nici o intervenție nu poate rezolva situația deoarece secțiile ATI sunt pline și nu mai există nici un pat disponibil.

„Nu am ATI acasă, nu mai pot suna la niciun spital, să spun eu pe cine să interneze, pentru că în momentul de față, un asemenea telefon însemnă «Dă-l jos din pat pe X și pune-mi-l mie pe Y». Am sunat în mai multe locuri pentru soția unui prieten vechi. Doar că nu am fost întrebat «Da, domnul Curea, pe cine poftiți să dăm afară din ATI?»”, a mai arătat jurnalistul Evenimentul Zilei.

În postarea de pe Facebook, Mirel Curea a făcut o serie de recomandări pentru a evita o situația dramatică. România se confruntă deja cu valul trei al pandemiei de coronavirus, iar situația devine din ce în ce mai grea.

„Tot spun, spre distracția și înjurăturile decerebrațior, singura cale rămasă accesibilă este alcătuită din punctele de mai jos:

Unu. Nu ignorați semnele de boală deja clasice: roșu în gât, usturimi nazale, rinoree, dureri de cap. Nu le puneți pe seama lui «am răcit nițel». La primul semn, test – nu este foarte scump și se manevrează ușor – apoi sunat la medic. Întârzierea poate avea efecte grave.

Doi. Vaccinarea. Vaccinul nu permite decât dezvoltarea unor forme ușoare de boală, în cel mai rău caz, știu pe pielea mea. De regulă, protejează total.

Trei. Nu vă luați după toți distrușii, vă poate costa viața.

Cine se îndoiește de ceea ce spun, să sune la ce spital crede el”, și-a încheiat postarea redactorul șef al Evenimentul Zilei.

Numărul pacienţilor din ATI a crescut

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat, joi, 18 martie, 6.174 de cazuri noi COVID-19 înregistrate în ultimele 24 de ore. Conform comunicării, la ATI sunt internaţi 1.286 de pacienţi. Au fost raportate 90 de decese.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportat la 1.000 de locuitori este în creştere în Bucureşti. Acesta s-a majorat de la 4,49 la 4,57. Județele Timiş şi Ilfov au acest coeficient peste 5. De asemenea, alături de Bucureşti, şi Braşovul are rata îmbolnăvirilor peste 4.

Județele Alba, Cluj, Constanţa, Hunedoara şi Sălaj au coeficentul infectărilor peste 3.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau pozitivi, 1.056 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unităţile spitalicești COVID, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.478. Dintre acestea, 1.286 sunt internate la ATI.