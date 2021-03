Jurnalistul Mirel Curea a mărturisit că este infectat cu tulpina britanică a coronavirusului. Acesta a detaliat că infectarea s-a produs la aproximativ două săptămâni după rapelul făcut cu vaccinul produs de Pfizer. Jurnalistul mai susține că este clar că vaccinul l-a protejat de o formă mai gravă a bolii.

„Așa cum bănuiam, infectarea mea s-a produs cu tulpina UK, pe numele ei oficial B.1.1.1. Pe ce cale, am povestit, a cules-o fiică-mea din avionul cu care a venit acasă, în vacanță.

Cum am mai tot spus, infectarea mea s-a produs la aproximativ 18 zile de la rapelul făcut cu vaccinul produs de Pfizer. Forma de boală pe care am dezvoltat-o a fost una foarte ușoară, cu manifestări la „porțile de intrare”, nas, gât și cred eu, ochi, pentru că m-au usturat câteva zile, plus pierderea mirosului pentru o săptămână, până ieri seară, când mi-a revenit.

Faptul că și eu, și soția mea, am fost protejați de vaccin este foarte limpede. Ea nici măcar nu s-a infectat, deși a stat nas în nas cu doi Covizi, iar la mine, cum spuneam, totul a fost mai lejer decât în cazul celei mai banale răceli. Că și pe ea virușii au încercat-o este cât se poate de clar, pentru că tulpina britanică este foarte contagioasă”, scrie Mirel Curea, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Dr. Beatrice Mahler: „Prezența tulpinii britanice, […] duce la un număr mare de cazuri care apar secundar contactului intra-familiar. Din informațiile care vin de la pacienții care sunt la “Marius Nasta”, în momentul în care unul din membrii familiei este bolnav, întreaga familie ajunge să fie infectată.”

Concluziile mele și ale medicilor?

Unu, nu ignorați semnele de boală deja clasice: roșu în gât, usturimi nazale, rinoree, dureri de cap. Nu le puneți pe seama lui „am răcit nițel”. La primul semn, test – nu este foarte scump și se manevrează ușor – apoi sunat la medic. Întârzierea poate avea efecte grave.

Doi, vaccinul nu permite decât dezvoltarea unor forme ușoare de boală, în cel mai rău caz, de regulă, protejează total. Trei, nu vă luați după toți distrușii și distrusele, vă poate costa viața”, mai scrie jurnalistul.