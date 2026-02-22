Monden

Mireille Mathieu, 60 de ani de carieră. Vocea legendară a Franței cântă duminică la Sala Palatului

Comentează știrea
Mireille Mathieu, 60 de ani de carieră. Vocea legendară a Franței cântă duminică la Sala PalatuluiMireille Mathieu. Sursa foto: Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii franceze, Mireille Mathieu, marchează 60 de ani de carieră printr-un concert aniversar programat duminică la Sala Palatului, potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al sălii.

Spectacolul face parte din turneul internațional dedicat celor șase decenii de activitate artistică și, conform organizatorilor, promite un program special, cu momente-surpriză pentru publicul din România.

Mireille Mathieu și șlagărele care au făcut istorie

Artista va interpreta unele dintre cele mai cunoscute piese din repertoriul său, dar și melodii care au consacrat chansonul francez în întreaga lume. În program sunt incluse titluri precum „La vie en rose”, „Mon Credo”, „C'est Ton Nom”, „Acropolis adieu”, „Ne me quitte pas”, „Mille colombes”, „Santa Maria de la Mer”, „Une femme amoureuse” și „Tous les enfants chantent avec moi”.

Cine a trădat-o pe Viorica Dăncilă la alegerile prezidențiale din 2019: Ce a urmat, a fost tragic
Cine a trădat-o pe Viorica Dăncilă la alegerile prezidențiale din 2019: Ce a urmat, a fost tragic
CNAIR: Ninsoarea și viscolul nu mai afectează circulația rutieră și aeriană. Update
CNAIR: Ninsoarea și viscolul nu mai afectează circulația rutieră și aeriană. Update

Repertoriul său vast, construit de-a lungul a șase decenii, a transformat-o într-un adevărat simbol al muzicii franceze, comparată adesea cu marile nume ale chansonului.

200 de milioane de discuri vândute în întreaga lume

În cei 60 de ani de carieră, Mireille Mathieu a lansat 40 de albume și a vândut aproximativ 200 de milioane de copii la nivel global. A înregistrat peste 1.200 de melodii în nouă limbi străine și a fost recompensată cu numeroase distincții pentru contribuția sa artistică.

A susținut concerte pe toate continentele, fiind aplaudată de milioane de spectatori. De-a lungul timpului, a colaborat cu artiști de renume internațional precum Charles Aznavour, Paul Anka, Plácido Domingo, Julio Iglesias și Tom Jones.

Concertul de la București este parte a unei serii de evenimente aniversare care celebrează o carieră impresionantă, începută în anii ’60 și continuată fără întrerupere până în prezent.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:51 - Cine a trădat-o pe Viorica Dăncilă la alegerile prezidențiale din 2019: Ce a urmat, a fost tragic
10:44 - Cele mai spectaculoase călătorii cu trenul. Trasee impresionante din întreaga lume
10:35 - Mireille Mathieu, 60 de ani de carieră. Vocea legendară a Franței cântă duminică la Sala Palatului
10:27 - CNAIR: Ninsoarea și viscolul nu mai afectează circulația rutieră și aeriană. Update
10:15 - Cinci ani de impozite și penalități pentru proprietarii care nu declară veniturile din închirieri pe termen scurt
10:08 - Doina Andronachi, 83 de ani, a cucerit scena la „Românii au talent” cu Golden Buzz: Sunteți încântătoare

HAI România!

Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale