Mireille Mathieu, 60 de ani de carieră. Vocea legendară a Franței cântă duminică la Sala Palatului

Una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii franceze, Mireille Mathieu, marchează 60 de ani de carieră printr-un concert aniversar programat duminică la Sala Palatului, potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al sălii.

Spectacolul face parte din turneul internațional dedicat celor șase decenii de activitate artistică și, conform organizatorilor, promite un program special, cu momente-surpriză pentru publicul din România.

Artista va interpreta unele dintre cele mai cunoscute piese din repertoriul său, dar și melodii care au consacrat chansonul francez în întreaga lume. În program sunt incluse titluri precum „La vie en rose”, „Mon Credo”, „C'est Ton Nom”, „Acropolis adieu”, „Ne me quitte pas”, „Mille colombes”, „Santa Maria de la Mer”, „Une femme amoureuse” și „Tous les enfants chantent avec moi”.

Repertoriul său vast, construit de-a lungul a șase decenii, a transformat-o într-un adevărat simbol al muzicii franceze, comparată adesea cu marile nume ale chansonului.

În cei 60 de ani de carieră, Mireille Mathieu a lansat 40 de albume și a vândut aproximativ 200 de milioane de copii la nivel global. A înregistrat peste 1.200 de melodii în nouă limbi străine și a fost recompensată cu numeroase distincții pentru contribuția sa artistică.

A susținut concerte pe toate continentele, fiind aplaudată de milioane de spectatori. De-a lungul timpului, a colaborat cu artiști de renume internațional precum Charles Aznavour, Paul Anka, Plácido Domingo, Julio Iglesias și Tom Jones.

Concertul de la București este parte a unei serii de evenimente aniversare care celebrează o carieră impresionantă, începută în anii ’60 și continuată fără întrerupere până în prezent.