Mircea Negulescu vrea să îl dea în judecată pe Victor Ponta. Fostul premier l-a provocat la bătaie în stradă

Mircea Negulescu, fost procuror, anunță că va intenta acțiune în justiție împotriva fostului premier al României, Victor Ponta, împotriva lui Victor Ciutacu și a realizatorului unei emisiuni de la postul România TV, unde fostul demnitar l-a calificat pe ex-magistrat drept „nemernic”, „interlop” și a sugerat că „se vor întâlni pe stradă pentru a se bate”. Mai exact, fostul premier a fost prezent la emisiunea de duminică seară de la România TV, unde a făcut o serie de declarații care ar putea aduce atingere reputației fostului procuror Mircea Negulescu. În replică, Negulescu i-a trimis un șir de mesaje pe un serviciu online de mesagerie, contracarând fără a face remarci jignitoare ceea ce a afirmat fostul premier la televizor.

Cum a început scandalul

„N-am vrut sa prezint niciodată informații personale. Cumnatul meu a fost un om discret, nu a facut politica. El a fost adus in fata publicului de Onea si Portocala, care l-au arestat in 2015 ca sa îmi dau eu demisia. Nu au reusit, dar mi-au făcut si mie apoi. In acești noua ani, el nu a fost niciodată un om care a calcat legea. A fost o victima, si a mea, ca nu era arestat daca nu era cumnatul meu, dar si a infractorilor ăstora care l-au nenorocit si sunt plătiți din bani publici si se duc la cârciumi si rad de noi toți, nu numai de Ponta. In noua ani de zile nimeni nu s-a interesat de ce a fost arestat omul asta, daca a făcut ceva ilegal. Toți știm ca Uncheselu si Onea si Portocala au lucrat pentru Kovesi, dar nu putem sa zicem nimic de Kovesi, ca lucrează la Bruxelles. Voi depune plângere împotriva statului roman pentru ce mi-au făcut mie. Dar tot am o reținere, ca tot de la noi o sa iau despagubiri, nu de la nemernicii si ticăloși care au comis abuzuri. Pai eu nu de la romani vreau. In anul 2023, statul a plătit 18 milioane despăgubiri, iar pe ei i-a luat Kovesi sa ii protejeze si sunt plătiți cu zeci de mii de euro Si toti închid ochii, ca nu putem sa zicem de Kovesi, ca vin aia de la Bruxelles si ne dau peste mana. Daca ne e frica, nu o sa se rezolve niciodata. Toata lumea ridica din umeri, descurca-te singur daca te arestează Portocala sau da cu masina peste tine. Omul lovit de Macovei a primit vreun leu de la Macovei?”, a declarat Ponta la România TV duminică seară.

În replică la aceste afirmații, Negulescu i-a scris lui Victor Ponta și l-a contrazis, îndemnându-l să prezinte în întregime mesajele pe care le-a primit premierul de la el.

Ponta amenință: „Ne batem la el pe stradă„

„Uite, mi-a trimis Portocala mesaj: ”Domnule Ponta, te voi actiona in judecata, eu nu sunt infractor si nici nemernic.”. Ba da, esti un infractor si un nemernic si abia astept sa te vad in fata instantei. Vreau sa se termine treaba asta cu tine in puscarie. Acest infractor, daca nu a patit nimic, prinde tupeu. Uite, ma ameninta.

Abia astept sa ne vedem in instanta. Bine, daca vrea, ne vedem si la el, la Ploiesti, ca el e interlop. Eu am fost crescut la Gara de Nord, dar pe mine m-au invatat parintii. Am umblat prin lume, dar daca vrea, vin si la el la Ploiesti, ne batem la el pe strada.”, a spus Ponta.

Mircea Negulescu vrea să îl dea în judecată

Întrebat despre declarațiile făcute în direct de fostul premier, Mircea Negulescu a afirmat că îi va da în judecată pe fostul demnitar, pe producătorul emisiunii, pe Victor Ciutacu și pe postul România TV. Acesta susține că nu a desfășurat nicio acțiune de urmărire penală într-un dosar penal implicându-l pe Iulian Herțanu, cumnatul fostului premier Ponta. Fostul magistrat menționează că i-a explicat aceste aspecte în mesaje fostului premier în timpul emisiunii, dar acesta nu a prezentat public și restul conversației purtate pe platforma de mesagerie online.

Negulescu spune că Victor Ponta „face afirmații defăimătoare si denigratoare aducând-mi atingere demnității”, acesta fiind motivul pentru care îl va acționa în instanța civilă pe fostul premier.