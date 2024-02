Stenograma. Cum falsifica declarații procurorul DNA, Mircea Negulescu, ca să îl aresteze pe Victor Ponta

Înregistrarea a fost realizată între aprilie și mai 2015, la Parchetul Curții de Apel Ploiești, unde lucra Mircea Negulescu la acea vreme. Dialogul dezvăluie modul în care procurorul, împreună cu polițistul judiciar Mihai Iuliano Iordache, redacta o declarație atribuită fostului deputat PSD Vlad Cosma în dosarul referitor la presupusa corupere a alegătorilor din Republica Moldova în alegerile prezidențiale din 2014, cu scopul de a-i determina să voteze cu Victor Ponta.

Vlad Cosma, prezent în timpul înregistrării

Este surprinzător faptul că Vlad Cosma este prezent în timpul înregistrării, însă acesta nu contribuie în niciun fel la declarație, ci doar stă și ascultă cum Mircea Negulescu și Mihai Iuliano Iordache inventează. În plus, Cosma nici măcar nu a depus jurământul conform procedurii, scrie luju.ro.

În același timp, Vlad Cosma este desemnat martor protejat (sub pretextul că s-ar teme de fostul deputat Sebastian Ghiță, deși nu a cerut acest lucru și nu a afirmat niciodată că îi este frică de Ghiță), fiind pus să semneze cererea cu mâna stângă.

Mircea Negulescu și falsele declarații

Înregistrarea audio și stenograma acesteia, prezentate mai jos, arată cum Mircea Negulescu inventează pur și simplu lucruri și solicită ca în declarație să se menționeze că alegătorii din Republica Moldova au primit bani. În ceea ce privește suma vehiculată în dosar, ca fiind cheltuită pentru coruperea alegătorilor, aceasta este umflată fără jenă de Negulescu la 400.000 de euro.

Nu în ultimul rând, înregistrarea dezvăluie că procurorul Mircea Negulescu se coordona în permanență cu șeful DNA Ploiești, Lucian Onea. De altfel, Negulescu îl amenință încă de la început pe Vlad Cosma, spunându-i că Onea este cu ochii pe el ca pe butelie și cerându-i să respecte planul convenit.

În toată această situație, trebuie menționat că în ciuda unor dovezi clare de fabricare a probelor, și deși întreaga țară a văzut cum își făcuse o țintă din familia Cosma, Victor Ponta și Sebastian Ghiță, procurorul Mircea Negulescu a fost achitat de ÎCCJ în ambele dosare în care a fost trimis în judecată – unul dintre ele chiar definitiv. Este dificil de explicat o astfel de soluție, având în vedere activitatea lui „Portocala”.

Stenograma declarațiilor inventate de Mircea Negulescu

“Procuror Mircea Negulescu: Haide, Adelo, ca am treaba, Adelo!

Doamna Adela: S-a terminat programul! (n.r. Intalnirea cu Vlad Cosma este dupa orele de program.)

Procuror Mircea Negulescu: Pentru unii!

(Urca liftul, cei doi discuta si merg spre biroul lui Negulescu de la etajul 2. In birou se afla politistul judiciar Mihai Iordache si o doamna, care discuta despre niste societati comerciale. Suna telefonul lui Negulescu. Acesta raspunde).

Procuror Mircea Negulescu: (vorbeste la telefon) Pai, si el zice asta? Se confirma cu iti dau m**e, piticania dracu’? Pai, ascult-o cu filtre, cu alea… Da, la ea a fost telefonul. Da… Uita-te pe toate alea, ca… da? Hai, sa traiesti!

Procuror Mircea Negulescu: Deci asta e un papagal exotic care vrea si el sa fie… Am vorbit astazi cu Lucica. El e pe tine ca pe butelie. Daca a simtit vreo modificare, esti dauna totala. Da’ tu ai vazut ca am facut discutia de fata cu tine? (n.r. In sensul ca Onea il urmareste pe Cosma sa vada daca acesta face ceea ce a fost obligat sa faca; Negulescu confirma intalnirea dintre el, Onea si Cosma, vorbind la trecut; ii spune lui Cosma sa nu ‘modifice’ planul discutat in trei, ca altfel Cosma este ‘dauna totala’.)

Vlad Cosma: Da, ma, stiu…

Procuror Mircea Negulescu: Daca erai pe mana mea, erai OK… Daca erai numai pe mana mea. Da’ pot eu sa raspund aici la 15 mii de…? Eu abia raspund de mine, de ce fac de pe o zi pe alta. Deci, frate, o sa vorbesc cu Lucica, da? Am facut, am creat toate premisele, da? Ca sa fie bine. De asta vorbim, nu? Si ai vazut ca m-am zbatut pentru asta. Sau nu? (n.r. Ca sa nu o retina Onea pe Andreea Cosma.)

Vlad Cosma: Da.

Procuror Mircea Negulescu: (vorbeste la telefon) Da, Ionut! Ia zi, Ionut! Da, e jos? Hai, ca le zic eu la baieti sa-l lase sa urce, da? Da? Sa se duca pana la poarta si sa vina la etajul 2, da? Merci, merci, sa traiesti!

(Suna pe interior la paza.) Vine un domn pana la mine, lasati-l sa urce! Da? Da! (Inchide telefonul fix.)

Mai, omule, pe mine ma intereseaza foarte tare ca tu sa ai, sa obtii un beneficiu… (n.r. Incearca sa il convinga Cosma ca ceea ce face este bine si ca o sa obtina un beneficiu.)

Vlad Cosma: Da-l dracu… (n.r. Pe Cosma nu il intereseaza.)

Procuror Mircea Negulescu: Asculta la mine: asta este beneficiul cel mai important, da? Eu vreau sa te ajut ca sa-ti fie in beneficiul tau, omule. Ma, eu mi-as dori foarte tare ca tu sa nu ai absolut nicio problema, sa ne vedem asa si peste o luna si peste doua luni, peste cinci ani, peste sapte ani, opt ani si peste 12 ani. (n.r – in sensul ca daca asculta de Negulescu, totul o sa fie bine multi ani)

Procuror Mircea Negulescu: (vorbeste la telefon): Da, Marian! Eu sunt la parchet, vii jos acolo si iti dau eu drumul la masina, ca am treaba, da?

(Pe fundal, Vlad Cosma vorbeste cu politistul Mihai Iordache.)

Procuror Mircea Negulescu: Da, urca, da. (Inchide telefonul.)

Politist Mihai Iordache il intreaba pe Negulescu: Ala pe ce se sesizeaza? (n.r. – cu referire la Onea Lucian)

Procuror Mircea Negulescu: P-asta ma, pe secretizat. Ai inteles? Uite, il sun pe Lucica acum… Nu raspunde! Hai sa facem toata procedura, asta inseamna ca dureaza ceva timp, nu?

Vlad Cosma: Nu vrei sa facem dimineata?

Procuror Mircea Negulescu: Unde sa fac, frate, maine dimineata? Unde te bag eu pe tine maine dimineata?

Vlad Cosma: La Lucica (n.r. – adica sa dea declaratia direct la Onea Lucian). Ma cert cu asta…

Procuror Mircea Negulescu: Pai, de ce?

Vlad Cosma: Nici nu i-am zis ca-s aici.

Procuror Mircea Negulescu: Unde te duci?

Vlad Cosma: Acasa. Cu mama, cu tata…

Procuror Mircea Negulescu: Las-o in puii mei, ca te asteapta! Cat dureaza? Trei… Zici ca ai fost intr-o discutie.

Vlad Cosma: Sa nu ii zici ca am fost aici… ca deja ma intreaba ce tot fac p-aici (n.r. – Vlad Cosma mai fusese la Negulescu)

Procuror Mircea Negulescu: Ia zi… Da-mi…

Politist Mihai Iordache: Am inceput cu: ‘Il cunosc pe… si cu fostul primar de aproximativ…’ (n.r.: Iordache cu Negulescu deja aveau sablonul declaratiei facut. Nu i se cer datele lui Vlad Cosma, nu se depune juramant, totul era deja aranjat de catre Negulescu.)

Procuror Mircea Negulescu (dictare catre politist Mihai Iordache): Asa. Din mediul politic ai zis, da? ‘Cunosc de asemenea ca numitul Sebastian Ghita a utilizat…’

Politist Mihai Iordache: Da.

Procuror Mircea Negulescu: …’banii obtinuti din comisioane, urmare a traficului de influenta exercitat asupra unor factori de decizie…’

Politist Mihai Iordache: Da.

Procuror Mircea Negulescu: …’numiti politic, aaa, pe diferite paliere administrative in campania electorala. Cum suna? Suna prost?‘

Politist Mihai Iordache: (n.r. – citeste ce a scris): …‘cunosc de asemenea ca… a utilizat banii obtinuti din comisioane, urmare a traficului de influenta exercitat asupra unor factori de decizie numiti politic pe diferite paliere administrative…(corecteaza text)… in campanie deci a utilizat. In campania electorala’…

Procuror Mircea Negulescu: In campania prezidentiala.

Politist Mihai Iordache: (tasteaza si citeste) In campania determinata de alegerile prezidentiale din anul 2014.

Procuror Mircea Negulescu: 2014.

Politist Mihai Iordache: Asa. (n.r. – reciteste ce a scris)

Procuror Mircea Negulescu: Aaa… ‘pe care i-a dat cu titlul de mita electorala pentru a cumpara voturi in favoarea candidatului Victor Ponta’. Victor Ponta, da? (n.r. – pe fundal Vlad Cosma tuseste) Aaa… ‘Referitor la acest aspect, fac urmatoarele precizari: despre acest mod fraudulos de incercare de a castiga alegerile, pus la punct de Sebastian Ghita… (n.r. – politistul Iodache tasteaza dupa dictare) avea cunostinta (n.r. – Negulescu soarbe din cafea si lasa cana pe birou) inclusiv premierul Victor Ponta’. Premierul Victor Ponta, da? Candidatul din campania 2014 pentru prezidentiale… Punct, asa… Am zis ca ‘am asistat direct si nemijlocit?’

Politist Mihsi Iordache: Asta e in denunt (n.r. – denuntul era deja redactat anterior de Negulescu si Iordache!!!)

Procuror Mircea Negulescu: E deja?

Politist Mihai Iordache: Da (n. r. – tasteaza,corecteaza)

Procuror Mircea Negulescu: Hai sa facem formularea aia… da?

Politist Mihai Iordache: ‘In mod direct si personal’. (n.r. – probabil a copiat copy/paste formularea din denuntul deja existent si scris pana la sosirea lui Vlad Cosma; Negulescu observa pe monitorul lui ceea ce consemneaza dupa dictare politistul Iordache)

Procuror Mircea Negulescu:…’si personal ca numitul Alin Petran din dispozitia si la initiativa lui Sebastian Ghita’…

Politist Mihai Iordache: Da.

Procuror Mircea Negulescu: …’a organizat o structura de tip piramidal prin care a cooptat (n.r. – tasteaza, corecteaza), care la randul lor erau responsabile de a aduce la vot intre 50 si 100 de persoane’.

Politist Mihai Iordache: (n.r. – corecteaza, completeaza, tasteaza, citeste ce a scris) …’de a aduce la scrutinul organizat in Republica’…

Procuror Mircea Negulescu: Nu ‘in Republica’, ma, ca zice ‘scrutinul prezidential’. Se intelege organizat la moldoveni pentru…

Politist Mihai Iordache: Organizat in Republica Moldova… pentru diaspora romaneasca.

Procuror Mircea Negulescu: Asa. Pentru a determina ca alegatorii… (n.r. – politistul Iordache il corecteaza) OK.…Persoane… prin Alin Petran, i-a platit cu sume intre 100 si 200 euro. Deci astia care se obligau sa aduca alte lume.

(n.r. – suna telefonul pe interior; Procuror Mircea Negulescu: da, lasa-l sa urce).

Politist Mihai Iordache: Plata fiind efectuata cu trei luni inainte de scrutin inclusiv in luna noiembrie 2014 (n.r. – Negulescu isi ia din sertar cheile si iese din birou in timp ce Iordache corecteaza, tasteaza si citeste)

Politist Mihai Iordache: Primeau la randul lor….. sumele…. aaaa…. cooptate de catre cele 200 de persoane racolate… primeau la randul lor bani si bunuri; in paranteza: ceasuri, tricouri, aaa….. alimente… daca la randul lor… (n.r. – iar citeste si corecteaza) persoanele cooptate de catre cele 200 de persoane racolate initiau… aaa (n.r. – gaseste eroare de scris)…initial… aaa (n.r. – se gandeste)… respectiv primeau la randul lor bani si bunuri daca se prezentau… (n.r. – Negulescu se intoarce in birou si spune dupa ce deschide usa: Stai asa! Iordache completeaza in continuare declaratia) dovada prezentarii…

Procuror Mircea Negulescu vorbeste la telefon: Lasa-l sa bage masina, ca mi-a adus si mie, am cumparat niste vin si vreau sa-l bage in masina, da?

Procuror Mircea Negulescu: Bun. Si stai putin. Si se ajunge la suma aia de 350 de mii? Ca daca dadea tricouri, ceasuri si astea nu e o problema. Problema e cand le dadea bani (n.r. – Negulescu stia deja suma la care trebuie sa ajunga!)

Politist Mihai Iordache: Pai le dadeau astora bani, e acelasi lucru, adica nu s-au dus banii pana la votant, s-a dus pana la acel care ii scotea la vot (n.r. – Iordache citeste si corecteaza).

Procuror Mircea Negulescu: Asa. Pai, hai sa bagam.

(n.r – Iordache citeste si corecteaza).

Politist Mihai Iordache citeste ce a scris in alt denunt: …de tip piramidal….care a cooptat peste 200 de persoane care..asa…aaaaaa (n.r. – se gandeste si scrie)… din punct de vedere ierarhic numite direct de Alin, responsabil sa implice pe cei 200 din subordinea sa in atragerea la vot a celor 100 de persoane, ce le revenea ca si numar in atragerea la sectiile de votare.

(n.r. Negulescu desface cadoul primit cand a iesit din birou)

Vlad Cosma: Ce ai acolo?

Procuror Mircea Negulescu: Un parfum.

Politist Mihai Iordache: Acesti supervizori erau si ei platiti cu o mie euro lunar, timp de trei luni, inclusiv… (n.r. – Negulescu iese / intra din birou in timp ce Iordache scrie declaratia in continuare).

Politist Mihai Iordache: Am ajuns aici: totodata, votantii aveau obligatia sa faca dovada prezentarii si exercitarii… aaa… (n.r. – corecteaza) voturilor…. precizez faptul ca sarcina era sa… una din sarcinile ce ii revenea numitului Alin Petran era sa… necesar acestor… Ron… aaaa… pe teritoriul national, trecerea lor peste granita in Republica… si distribuirea lor… (n.r. – Iordache tasteaza si corecteaza in continuare declaratia) era sa transporte banii.

(n.r. – se deschide usa, se intoarce Negulescu)

Procuror Mircea Negulescu: Da, ma da’ cum suna aia, in p**a mea, ca nu stiu daca… pe mine ma intereseaza sa apara ca le-a dat si bani la astia, la votanti.

Politist Mihai Iordache: Ceasurile de unde le-a cumparat? Le-a cumparat de la chinezi de aici.

Procuror Mircea Negulescu: Pai da ma, alea sunt d-alea promotionale, ceasurile si tricourile poti sa le dai la prosti. (n.r. – adica la votanti = prosti)… Nu conteaza factura, p**a mea, problema este sa fi dat pentru voturi la votanti bani.

Politist Mihai Iordache: Da.

Procuror Mircea Negulescu: Ai inteles? Si bani. (n.r. – Negulescu isi aprinde tigara)… Scrie si ‘bani’. (n.r. – Negulescu introduce in mod intentionat in declaratie cuvantul „bani”, ca sa se potriveasca cu presupusa infractiune inventata tot de el)

Politist Mihai Iordache: Bine… ce cautati?

Procuror Mircea Negulescu: Caut legea pentru alegerea presedintelui Romaniei. Baga-mi-as p**a-n ma-sa!

Politist Mihai Iordache: Infractiunile-standard, parerea mea.

Procuror Mircea Negulescu: In 2014 au fost, nu?

Politist Mihai Iordache: Domnul procuror, 386 din Codul Penal: ‘oferirea sau darea de bani, bunuri ori de alte foloase in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati ori un anumit candidat, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3’.

Procuror Mircea Negulescu: Asa.

Politist Mihai Iordache: ‘Nu intra in categoria bunurilor prevazute la alin 1 bunurile cu valoare simbolica, incriptionate cu insemnele unei formatiuni politice’… Nu este cazul.

Vlad Cosma: Are dreptate (n.r. – ca bunurile simbolice nu reprezinta infractiune).

Politist Mihai Iordache: Ati inteles?

Procuror Mircea Negulescu: Dar trebuie sa… lasa-ma sa…

Politist Mihai Iordache: E promotional daca este inscriptionat.

(n.r. – Negulescu cauta legea pe calculator)

Procuror Mircea Negulescu: Asta ce e? Suntem pe net? Cum dau p-astalaltul?

Politist Mihai Iordache: Pe ce?

Procuror Mircea Negulescu: Pe interior, sa ma uit pe lege.

Politist Mihai Iordache: Ma uit eu. Stiti legea?

Procuror Mircea Negulescu: Switch user… parola.

Politist Mihai Iordache (cu referire la colega lor): Pai, asa l-a pus purcica asta. Nu e el de vina, credeti-ma.

Procuror Mircea Negulescu: Scrie parola, ca imi bag p**a in parolele astea!

Politist Mihai Iordache: Ati dat ‘ctrl-alt-del’?

Procuror Mircea Negulescu: Vino si da-mi pe intern ca sa intru pe lege!

(n.r. – Iordache se muta la calculatorul lui Negulescu.) Stai putin, Vlad!

Politist Mihai Iordache: Nu stiu ce i-ati facut.

Procuror Mircea Negulescu: Da legea 370. Legea 370 din 2004 actualizata in 2014 pentru alegerile presedintelui Romaniei… 370 (n.r. – citeste pe monitor).

Politist Mihai Iordache: 300 sau 200?

Procuror Mircea Negulescu: 370! 300 am zis!

Politist Mihai Iordache: Aveti usoare prunisoare (n.r – cu referire la ‘prune in gura’).

Procuror Mircea Negulescu vorbeste cu Vlad Cosma in timpul in care Iordache cauta legea: Daca tot vreau s-o fac, frate, sa iti profite, ma intelegi??? Nu sa… Eu vreau sa-ti profite tie, ca asta e ideea.

Vlad Cosma: Pai, cate 19 vrei sa am? Ca am… tot aia (n.r – Cosma ii spune ca nu vrea niciun beneficiu).

Procuror Mircea Negulescu: Nu e deloc tot aia. Zi-mi la infractiuni (n.r. vorbeste cu Iordache). Tu du-te in continuare si stai acolo (n.r. – vorbeste cu Cosma, si ii spune sa se reaseze pe un scaun).

Politist Mihai Iordache: Deci eu va spun ca nu e decat contraventie. Este statuat in…

Procuror Mircea Negulescu: Da-mi Codul Penal sa ma uit. Ia lasa-ma ca ma uit eu asa. E asta actualizata 2014?

Politist Mihai Iordache: Da, domnule, e republicata.

Procuror Mircea Negulescu: Lasa-ma, ca ma uit p-aia, si da-mi si Codul Penal sa ma uit, ca sa picam pe text.

Politist Mihai Iordache: 386… infractiunile la regimul electoral sunt introduse in Codul Penal, nu mai fac parte din legea speciala.

(n.r. – Negulescu citeste ce s-a redactat anterior)

Procuror Mircea Negulescu: Dar astia in afara, la foamea aia-n gat, le-a dat numai tricouri si ceasuri, nu le-a dat faina, malai?

Politist Mihai Iordache: Alimente.

Procuror Mircea Negulescu: Alimente, OK, si bani! Aia e.

Politist Mihai Iordache: Folosesc… aaa… neinscriptionate (n.r. – citeste, corecteaza, in timp ce Negulescu verifica)

Procuror Mircea Negulescu: Eu pot sa ii dau print la asta, baga-mi-as p**a in printul ma-sii?

Politist Mihai Iordache: Pentru ce ii dati print, domnul procuror?

Procuror Mircea Negulescu: Cum? Sa a o am si eu, ce p**a mea….

Politist Mihai Iordache: Ii dam cand vreti dvs, lasati acum.

Procuror Mircea Negulescu: I-am dat print.

Politist Mihai Iordache: Aveti un stil…

Procuror Mircea Negulescu: Ce stil am?! Trebuie sa pic pe fapta. (n.r. – vrea legea, ca sa dicteze denuntul dupa infractiune, sa se coroboreze cat mai bine; Negulescu printeaza legea).

Politist Mihai Iordache: Este infractiune la legea vamala, el declara ca nu are nimic…

Vlad Cosma: Cred ca ai printat tot Codul Penal.

Procuror Mircea Negulescu: Bag p**a in ma-asa. Nu mai are toner, da… Zi-mi ce mai trebuie sa prindem. Sa scriem…

Politist Mihai Iordache: Banii astia… sumele de bani transportate de Alin Petran erau dati de…

Procuror Mircea Negulescu: Erau dati de…?

Politist Mihai Iordache: …am scris asa. (n.r. – tasteaza si vorbeste). ‘Declar faptul ca sumele de bani astfel scoase din tara si puse la dispozitia lui Alin Petran erau… dati’… (n.r. – Iordache tasteaza in timp ce Negulescu citeste legea printata, se aude cum rasfoieste paginile).

Procuror Mircea Negulescu: Ce ai scris? Ca la sediu… asa… aaa, despre aceasta intelegere…

Vlad Cosma: Iti iau si eu o gura, sa iau o pastila.

Procuror Mircea Negulescu: ‘Aceasta intelegere cunoscand si candidatul PSD Victor Ponta’…

Vlad Cosma: Il vezi martor?

Procuror Mircea Negulescu: Nu, vreau sa il vad luat. (n.r. – vrea sa il vada arestat pe Ponta)

Negulescu rade: Auzi: vreau sa il vad martor?… Ma pis pe el… Vreau sa-l vedem luat si pe el. Auzi? Eu daca voiam sa ii dau la temelie, il luam p-ala din… pentru ca am un as in maneca. Oricum, mi-a zis ca ai facut si in Hidro belea (n.r. – cu referire la faptul ca Onea i-a spus lui Negulescu ca Vlad Cosma a facut plangere in dosarul Hidro).

Vlad Cosma: Si asta o baga in acelasi…. sau alta lucrare ? (n.r. – daca acest denunt dictat de Negulescu o sa fie bagat de Onea in dosarul Hidro sau in alt dosar).

Procuror Mircea Negulescu (ii dicteaza lui Iordache): Intelegi? ‘De asemenea, cunosc faptul ca’…

Vlad Cosma: Buturuga mica vrea s-o darame p-aia mare.

Procuror Mircea Negulescu: Acum nici nu mai stii care e mica si care e mare. ‘De asemenea, cunosc faptul ca Sebastian Ghita a constituit o baza de date cu toti alegatorii din diaspora pe relatia Republica Moldova, baza de date cuprinzand un numar de 20.000 de oameni, identificati prin localitate, nume, numar de telefon mobil’, da? ‘De asemenea, baza de date cuprindea si persoanele imputernicite sa racoleze alte persoane’.

Politist Mihai Iordache: Pe votanti.

Procuror Mircea Negulescu: Pe votanti. Aaaa… ‘intitulati in tabele „supervizori” si identificati cu nr de telefon’.

Politist Mihai Iordache: Si nr lor de telefon mobil.

Procuror Mircea Negulescu: Asa, bun. Baza de date se afla intr-un server.

Politist Mihai Iordache: Sa fac mentiunea ca…

Procuror Mircea Negulescu: Serverul e asa… De asemenea, trebuie sa vorbim despre inscrisul (n.r. – cu referire la foaia cu posibilul scris al lui Ghita)

Politist Mihai Iordache: Inscrisul ala.

Procuror Mircea Negulescu: Inscrisul. E o schema, da? ‘De asemenea, cunosc faptul ca Alin Petran’, da? Si noi facem aia si iese ca e asta (n.r. – stia in urma intalnirii avute in trei, cu Onea si Cosma, ca o sa planteze inscrisurile la Petran folosind „schema” stabilita)…. ‘Alin Petran, pentru a justifica modul in care a cheltuit banii, a intocmit un inscris. A intocmit mai multe inscrisuri olografe care prezinta in detaliu modul in care erau cheltuiti banii pentru cumpararea voturilor in diaspora’. Si gata. Ca sa aiba si asta (n.r. – cu referire la Onea) motive sa poa’ sa intre pe colo, pe colo, sa caute… uuu… Ai luat-n gura, m-ai inteles?!

Procuror Negulescu: …nu ca o iei in gura, o iei in gura ca timp. Am scris asta? Ca asa…

Politist Mihai Iordache: Da.

Procuror Mircea Negulescu: Bun. Si ca a fost cheltuita suma de 350 de mii am scris?

Politist Mihai Iordache: Am zis asa: declara faptul ca, in contextul de mai sus, ‘declar faptul ca sumele de bani astfel scoase din tara si puse la dispozitie lui Alin Petran, insumand suma de 350 mii euro’, virgula…

Procuror Negulescu: ‘Insumand aproximativ suma de’…

Politist Mihai Iordache: Nu e; 350.

Procuror Mircea Negulescu: Sau 400. Zi-i de 400, da-l in p**a mea! (n.r. – cu referire la Ghita; Negulescu mareste suma din denunt cu 50.000 euro in plus)

Vlad Cosma: Din pix. (n.r. – constata lejeritatea cu care Negulescu mareste sumele ‘din pix’)

Procuror Mircea Negulescu: Am scos-o p-aia? Printeaz-o sa o semneze (n.r. – declaratia)… Fa-i d-ala, da-i ce vrei tu (n.r. – sa-i dea lui Cosma identitatea pe care o vrea Iordache)

Politist Mihai Iordache: Pai, ce identitate?! Fac toata procedura, cu domnule procuror, cu…?

Procuror Mircea Negulescu: Da, domn’e, normal! Pai, eu cu ce ma duc la el? Nu ma duc cu niste S-uri? Stai putin…

Politist Mihai Iordache: Arnaut Oleg… Cum sa zic? (n.r. – Iordache alege numele de identitate protejata Oleg)

Procuror Mircea Negulescu: Vitalie (n.r. – Negulescu corecteaza numele de Oleg si alege numele Vitalie).

Politist Mihai Iordache: Asa, cum il cheama pe ta-su si pe ma-sa?

Procuror M. N: Stie p**a.

Politist Mihai Iordache: Vreti sa ii zic eu? Igor (n.r. – Negulescu isi aprinde o tigara).

Vlad Cosma: Eu plec, nu mai stau!

Procuror Mircea Negulescu: Pai, stai sa termin procedura. Acum nu iti mai fac decat procedura cu aceeasi identitate de martor, nu-ti mai fac si ailalta cu asa, ca ti-o fac ei dincolo. Deci eu iti fac doar ce inseamna secretizat: denuntul, aia si martorul, atat (n.r. – stie ce o sa faca Onea mai departe cu identitatile). Ai inteles, Mihai?

Politist Mihai Iordache: Ce?

Procuror Mircea Negulescu: Deci denuntul…

Politist Mihai Iordache: Eu i-am facut toate: cererea catre procuror, denuntul, ordonanta, martor 1, martor 2 (n.r. – Iordache reductase deja, pana la sosirea lui Cosma in birou, cererea de acordare a identitatii protejate in care se presupunea in mod fals ca lui Cosma ii e frica de Ghita, si a redactat trei declaratii: ‘denuntul’, ‘martor 1’ si ‘martor 2’).

Procuror Mircea Negulescu: Martorul 2 nu-l mai face.

Politist Mihai Iordache: Martorul 2 care e?

Procuror Mircea Negulescu: Ala la vedere.

Politist Mihai Iordache: Il sterg.

Procuror Mircea Negulescu: Il stergi, da-l in p**a mea!

Politist Mihai Iordache: Il trec decat pe Arnaut Vitalie ala, Igor… p**a mea.

Procuror M. N: Nu, ma, ii dai martorul cu identitatea lui. Alea secrete le vreau.

Politist Mihai Iordache: P-alea secrete le vrea?

(n.r. – se printeaza)

Procuror Mircea Negulescu vorbeste la telefon: Salut! Ma auzi? Alo? Alo?

Vlad Cosma: Sa imi chem si eu masina.

Procuror M. N: Ce sa faci?

Vlad Cosma: Sa imi chem si eu masina sa ma ia.

Procuror M. N: Pai, stai sa faci astea (n.r. – Negulescu stie ca Vlad Cosma are telefonul la el)

Vlad Cosma: Mai dureaza un minut… Ce o face el cu hartiile (nr. – cu referire la ONEA)?

Procuror Mircea Negulescu: Ba, aia… Doamna… cand m-am dus cu Valcov.

Vlad Cosma: Ce-a zis? ‘Pleaca, ma, d-aici’?

Procuror M. N.: Nu, m-am dus cu Valcov si i-am zis: bang, bang, bang. Si a zis: ‘Domnu’ Negulescu… e subtire imbracat (n.r. – probe putine)’. De Valcov, da? Ca Valcov de la mine a plecat si a fost.

Politist Mihai Iordache: Am facut si procesul-verbal de atribuire

Procuror M. N: Ok. Dai drumul si lu’ ala. Adica oamenii au baza ca pe ce pun eu mana… pai dai denuntul, unde e? Pai nu Arnaut ma, nu ma intereseaza…asta nici nu mai …

Politist Mihai Iordache: N-ai zis domne p-asta sa o dau, nu p-ailalta?

Procuror M. N: Nu, da-mi-o si p-ailalta. Stai sa-ti dau ….denuntul unde e?

Politist Mihai Iordache: Cautati-l.

Procuror M. N: Semneaza aici. Stai, sa vezi daca scrie cacatul ala, ia ceva care scrie, ia-l p-asta. Asa. Ai semnat? Ia… stai ca nu stiu ce a facut asta!… Cererea prin care imi solicita? Semneaza p-asta, declaratia de martor. Si la juramant acolo. Aia e pe Cosma Vlad, da? Sa nu semnezi cumva pe Arnaut… Asta ce este? (n.r. – se aude cum semneaza Cosma) A… semneaza asta, semneaza asta cu numele tau.

Vlad Cosma: Pai, si asta e tot cu numele meu.

Procuror Mircea Negulescu: Da! Cu numele tau… Si asta semneaza cu mana stanga. Ai semnat?

Vlad Cosma: Da.

Procuror Mircea Negulescu: Stai, sa fac si eu astea! (n.r. – se aude o bubuitura pe strada): Ptiu, baga-ti-ai p**a-n ma-ta!

Vlad Cosma: Ti-e frica.

Procuror M.N: Imi suge p**a, vine Ghita cu ce? Cu bomba atomica? Ce sa-mi faca… Aia e?

Politist Mihai Iordache: Luati-le acasa! Inchid?

Vlad Cosma: Hai sa ma conduci.

Procuror Mircea Negulescu: Nu inchide nimic, te grabesti?

Politist Mihai Iordache: Nu, boss, ce dracu’ sa fac acasa?”