Dosarul Turceni-Rovinari. Victor Ponta îl dă în judecată pe procurorul Jean Uncheșelu

Victor Ponta, fostul premier al României, îl va da în judecată pe procurorul Jean Uncheșelu, magistratul care s-a ocupat de cazul Turceni-Rovinari finalizat cu achitarea definitivă a fostului prim-ministru.

Victor Ponta îl dă în judecată pe procurorul Jean Uncheșelu

Victor Ponta este hotărât să-și ducă planul până la capăt chiar dacă legislația din România nu sancționează în mod expres erorile magistraților. Astfel fostul premier stabilește un precedent în justiția română.

„Chiar imi doresc asta. Au fost 8 ani si jumatate in care nu am lipsit la niciun termen. Nu am invocat prescriptia, iar 8 judecatori de la ICCJ au zis ca fapta nu există. Prin acțiunea asta aș dori ca acești procurori, Uncheselu, Portocală, Koveși, să plătească din buzunarul lor. Să le fie teamă când mai vor să paradească pe cineva. Oameni de cultură, oameni politici etc. Niciunul dintre procurorii ăștia nu au pățit nimic.

Stabilește un precedent

Eu aș putea să tac din gură si să zic merci sau, ceea ce voi face, să merg in instantă și să cer să fie puși să plătească cei care au distrus cariere si familii. Există acțiuni făcute de persoane care au pătit ce am pățit și eu, dar este adevărat că nu exista o lege a răspunderii magistraților. Ministerul de Finante plătește despăgubirile, dar nu se întoarce impotriva lor, dupa aceea. Deci tot noi plătim.

Dar dacă nici eu nu fac nimic, cine sa ducă lupta asta? Asta e decizia mea si sper că nu e una gresită. Sper ca si cei care au acum functii să vadă si să facă astfel incât corupții să ajungă la inchisoare, dar si magistratii care gresesc sa plateasca.”, a declarat Victor Ponta.

Victor Ponta, achitat după opt ani de procese

Victor Ponta nu a catalogat acțiunea procurorului Uncheșelu drept o eroare, ci un abuz făcut în colaborare cu șefa DNA de la vremea respectivă, Laura Codruța Koveși. Înalta Curte a tranșat definitiv dosarul Turceni-Rovinari în favoarea fostului premier. Victor Ponta a fost pus sub acuzare pentru fapte de corupție privind încheierea unor contracte de consultanță cu termocentralele.