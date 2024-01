Fostul premier Victor Ponta, mai bogat cu 10.000 de euro. Cine îl va despăgubi pe fostul premier

Victor Ponta va fi despăgubit de Marian Vanghelie. Judecătoria Sectorului 2 a admis cererea lui Victor Ponta, formulată prin executor, de executare silită a lui Marian Vanghelie.

Fostul primar al Sectorului 5 trebuie să-i plătească fostului premier 10.000 de euro cu titlu de daune morale, în urma unui proces încheiat în 2022.

Victor Ponta a câştigat din nou împotriva lui Vanghelie

Instanţa a admis integral cererea de executare silită, formulată de Ponta împotriva lui Vanghelie.

„Admite cererea de încuviinţare a executării silite formulată de petentul SPEJ BÎNDILĂ & GÂRBULEŢ.

Încuviinţează executarea silită a debitorului VANGHELIE MARIAN DANIEL, de către SPEJ BÎNDILĂ & GÂRBULEŢ, în dosarul de executare silită nr. 346/2023, în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 1098/2021 pronunțată de Tribunalul București, schimbata in parte prin Decizia civilă nr. 1386A/2022, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. 17548/3/2019.

Prin toate modalităţile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului creditorului PONTA VICTOR VIOREL rezultat din titlul executoriu, precum şi a cheltuielilor de executare”, se arată în decizie.

Decizia este fără drept de atac.

Cu ce s-a făcut vinovat Marian Vanghelie

Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a fost obligat de instanță să îi plătească lui Victor Ponta despăgubiri de 10.000 de euro.

Acesta este preţul pentru o declaraţie pe care fostul edil a făcut-o la o emisiune de televiziune.

Iniţial, în 2021, Tribunalul Bucureşti stabilise ca Vanghelie să achite 80.000 de euro, însă magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au admis în octombrie 2022 apelul fostului primar.

Şi au micşorat suma de opt ori.

Reacţia lui Victor Ponta

Fostul premier a avut o reacţie sarcastică.

„Saracul Vanghelie – am aflat ca e sărac. Nu are bani in cont, nu are proprietati, nimic! Oamenii obisnuiti din Romania sunt imediat executati de banci, Anaf, sau orice alt creditor.

„Saracul” Vanghelie scapa mereu! Astept sa il vad din nou plangandu-se la “Realitatea” ( alti saraci care nu au bani sa plateasca taxele si impozitele de 15 ani)!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.