Dumitru Dragomir, despre retragerea lui Mircea Lucescu: Cei ce nu-l vor consulta sunt niște idioți

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a reacționat la câteva ore după ce ”Il Luce” și-a anunțat retragerea de pe banca grupării ucrainene Șahtior Donețk și implicit din fotbal.

Dumitru Dragomir: „ Mircea Lucescu este unul dintre cei mai mari antrenori români”

Dumitru Dragomir îl plasează pe Mircea Lucescu în fruntea celor mai mari antrenori din din istoria sportului autohton. Mai mult, ”oracolul din Bălcești” este de părere că decizia retragerii este rezultatul uzurii acumulate într-o activitate care s-a întins pe parcursul a aproape cinci decenii. O uzură care, spune Mitică Dragomir, afectează atât psihicul cât și starea de sănătate.

„S-o fi săturat, săracul, că a muncit atât în acest sport. Iar asta lasă multe daune în sănătate. Mircea Lucescu e unul dintre cei mai mari antrenori din istoria sportului românesc. L-a slujit cu brio, a fost, este și va rămâne în memoria suporterilor ca unul dintre cei mai mari antrenori care au făcut această meserie pe pământul românesc”, a declarat Dumitru Dragomir.

Cât despre o posibilă revenire pe banca tehnică a echipelor din România, revenire pe care de altfel, Mircea Lucescu nu a negat-o, Dumitru Dragomir a subliniat în stilul său caracteristic că experiența tehnicianului român îi poate ajuta pe cei de la Dinamo sau de la Rapid București.

„Bătrânețea nu iartă pe nimeni”

„Cei ce nu-l vor consulta sunt niște idioți. Cei care nu-i cer părerea sunt niște îngâmfați. Părerea mea e că, atat timp cât e în deplinătatea facultăților mintale, trebuie consultat, pentru că de la el ai ce să înveți”, a comentat Dumitru Dragomir.

Nu în ultimul rând, ”Corleone” a evidențiat ce înseamnă numele lui Mircea Lucescu pentru sportul Românesc. În condițiile în care a antrenat atât selecționata României cât și pe cea a Turciei. „Dar bătrânețea nu iartă pe nimeni. Nu cunosc nici din istorie să fi iertat bătrânețea pe cineva. Și România trebuie să-i mulțumească lui Mircea Lucescu pentru ce a făcut pentru sportul românesc”, mai spus Dumitru Dragomir, la aflarea veștii că Mircea Lucescu se retrage din fotbal.

Cât despre echipele de club, Mircea Lucescu a stat pe banca celor Internazionale Milano, Galatasaray Istanbul, Dinamo Kiev, Șahtior Donețk sau Beșiktaș. Lista este completată de echipele din România, Dinamo București, Rapid sau Corvinul Hunedoara au fost antrenate de tehnicianul român.

Mircea Lucescu se retrage din fotbal: „Vreau să spun că am dat 15 ani fotbalului din Ucraina”

Ultimii 15 ani din carieră l-au găsit pe Mircea Lucescu în fotbalul ucrainean, unde și-a continuat activitatea chiar și pe timp de război. Il Luce și-a anunțat retragerea din fotbal imediat după ce Șahtior Donețk a pierdut pe teren propriu derby-ul cu Dinamo Kiev.

„Astăzi nu aș vrea să vorbesc despre joc. Vreau să spun că am dat 15 ani fotbalului din Ucraina. Așa am decis să-mi pun capăt carierei. A fost ultimul joc. Mi-am luat rămas bun de la jucătorii mei, de la Șahtior. Va mulțumesc tuturor. Mi-ar fi plăcut să o închei altfel, dar totul se termină – o carieră fotbalistică, dragoste și viață. Totul are un început și un sfârșit.

Războiul din Ucraina a cântărit destul de mult în decizia antrenorului român de a face pasul în spate. Mircea Lucescu a evidenția în conferința de presă că războiul început din 2014 l-a afectat mult, poate prea mult. Nu în ultimul rând tehnicianul român a enumerat și greutățile pe care le-a întâmpinat pe banca ucrainenilor. Din nou, a punctat Lucescu, războiul a făcut ca echipa lui Șahtior să rămână fără jucătorii de bază.