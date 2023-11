Mircea Lucescu revine: Nu vreau să cred că acesta e finalul

Cel mai titrat antrenor român din toate timpurile, Mircea Lucescu, a anunțat ieri, 03 noiembrie, că se retrage din fotbal. Ulterior, tehnicianul echipei ucrainene Șahtior Donețk a revenit asupra deciziei și a adăugat că retragerea nu este una definitivă. Asta după ce inițial a primit zeci de mesaje de la oamenii importanți din fotbal și chiar de la cluburile de fotbal.

Motivele retagerii, spune Lucescu senior, ar fi multiple, războiul din Ucraina și vârsta înaintată au cântărit decisiv în decizia tehnicianului de a încheia, cel puțin temporar, socotelile cu fotbalul. Totodată, consideră cel mai bun antrenor pe care l-a dat România, este momentul ca locul său pe banca tehnică să revină unui antrenor apropiat de vârsta jucătorilor. De fapt, ideea retragerii îl bântuia de ceva vreme, doar că nu găsise momentul oportun.

„Nu suntem atât de siguri că e momentul de final. Era momentul să iau o decizie. Sunt de trei ani aici, sunt condiţii extrem de dificile, din cauza războiului. A venit un moment când trebuia să mă gândesc să las pe cineva mai tânăr, mai apropiat de vârsta jucătorilor, care sunt foarte tineri. Decizia pe care am luat-o, era luată mai dinainte.

Am considerat că e momentul să mă retrag şi să-mi asum toate ultimele rezultate. Există un moment în care un antrenor de vârsta mea trebuie să se sacrifice şi să lase pe altcineva în locul lui. Am vrut să joc acest meci cu Şahtior. Aş fi vrut să termin cu o victorie împotriva lor. Cred însă că am făcut foarte bine. Trebui să ajung şi eu acasă”, a declarat cel mai titrat antrenor român al tuturor timpurilor.