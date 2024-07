Sport Mircea Lucescu, mai aproape ca niciodată de națională. Mingea e terenul Federației







România. După refuzul lui Gică Hagi de a prelua conducerea tehnică a naționalei, Federația Română de Fotbal încă nu a găsit un selecționer. Însă Mihai Stoichiță negociază cu Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, favorit să preia naționala

Nume grele din jurnalismul sportiv susțin că „Il Luce” este varianta dorită Federație . Și pare că zvonurile se confirmă, dat fiind faptul că Mihai Stoichiță, directorul Comisiei Tehnice de la FRF, s-a întâlnit marți, 30 iulie, cu Mircea Lucescu.

Presa sportivă îl consideră pe Mircea Lucescu cel mai mare antrenor român pe care îl are România în momentul de față. Rezultatele vorbesc de la sine. Ovidiu Ioanițoaia, jurnalist cu state vechi, este de părere că tandemul Lucescu-Chivu ar fi ideal pentru naționala de fotbal a României.

Il Luce, mai aproape ca oricând de naționala României

De asemenea, fostul moderator de la Procesul Etapei a mai precizat că Il Luce va acceptat într-un final postul de selecționer. „Din ce știu eu, nu e nimic nou. Sunt în continuare tatonări. Eu m-am exprimat în urmă cu ceva timp în această privință.

Susțin că cea mai bună variantă constă în combinația dintre Mircea Lucescu și Cristi Chivu. Lucescu este, de departe, cel mai valoros antrenor care ar putea prelua naționala”, a opinat Ovidiu Ioanițoaia. Cu toate acestea, pe lista scurtă a Federației se află și Adi Mutu, care ar putea fi mai ușor de manevrat de Comisia Tehnică a Federației, ceea ce Mircea Lucescu nu ar accepta niciodată, a adăugat Ioanițoaia.

„Pe de-o parte, Lucescu ar vrea. Pe de altă parte, nu. Mutu este în stand-by, iar Federația încă testează. Până la urmă, cred că soluția finală va fi Lucescu. Rămâne de văzut”, a mai afirmat Ovidiu Ioanițoaia. Mircea Lucescu a mai antrenat naționala mare în perioada 1981-1986.

Mircea Lucescu: Voi stabili un record mondial

Mircea Lucescu a lăsat să se înteleagă că ar fi dispus să accepte propunerea FRF-ului. „Este adevărat că am vorbit cu Stoichiță, am tot vorbit, cred că de vreo patru ori până acum. Ar fi fost bine să-l convingă pe Edi să rămână, dar…. Eu am fost mereu dispus să ajut. Voi stabili un record mondial. Nu cred să mai existe cineva care să se întoarcă după atâția ani la națională”, potrivit Fanatik.

Il Luce a debutat pe banca tehnică a tricolorilor în meciul cu Elveția, încheiat 0-0, într-o partidă care a contat pentru preliminariile Cupei Mondiale din 1982. România s-a calificat la Euro 1984 din postura de lider, într-o grupă de foc cu Italia, deținătoarea trofeului la vremea respectivă, Cehoslovacia, Suedia și Cipru.

În grupele Euro 1984 Mircea Lucescu a obținut cu tricolorii un singur punct, în meciul cu Spania, după care, naționala a pierdut cu Germania de Vest și Portugalia cu 1-2, respectiv 0-1. Il Luce a fost la un pas să obțină calificarea la Campionatul Mondial din 1986. Tot sub comanda lui Mircea Lucescu a debutat Gică Hagi la naționala României.