Mircea Lucescu lovit financiar de invazia Rusiei. Câți bani are blocați în conturile din Ucraina

Războiul din Ucraina îl afectează financiar pe Mircea Lucescu, care a revenit în țară după invazia Rusiei. Potrivit sport.ua, antrenorul român are blocați în băncile din Ucraina nu mai puțin de 5 milioane de dolari.

Banii sunt blocați

Lucescu a ajuns în această situație după ce Guvernul din Ucraina a emis un act normativ, care interzice retragerea din conturi a mai mult de 500.000 de dolari într-un an.

Potrivit surse citate, Igor Surkis, patronul celor de la Dinamo Kiev, ar fi urmat să îl ajute pe Lucescu să își recupereze banii, dar acest lucru nu a mai fost posibil după începerea războiului. Antrenorul român are un salariu anual de 2 milioane de euro, la Dinamo Kiev.

Mircea Lucescu a mai trecut printr-o situație similară în 2014, tot din cauza confruntărilor armate în Ucraina. El a avut probleme când a vrut să își retragă banii câșigați ca antrenor la Șahtior Donețk.

Lovitură și pentru Răzvan Raț

Mircea Lucescu nu este singurul afectat financiar de criza din Ucraina. Jucătorul de fotbal, Răzvan Raț, care a activat zece ani la Șahtior Donețk, și-a cumpărat o casă de 2 milioane de euro în oraș, dar nu a mai avut acces la ea din 2014. El a avut și afaceri în Ucraina, dar sunt șanse mici să își mai recupereze vreodată banii investiți.

„Eu am casă în Donețk, am proprietăți, dar nu am reușit să le mai vizitez de când a început conflictul. Nu am mai fost acolo de când m-am transferat de la Șahtior. De proprietățile mele au grijă niște foști angajați, foștii mei oamenii care mă ajutau în perioada când jucam acolo. Stau acolo sau le vizitează, ca să nu fie vandalizate.

Casa e cea mai valoroasă, a costat două milioane de euro, iar cu restul proprietăților practic sunt pe minus cu patru milioane de euro. Trebuia să deschid un sport-bar în incinta parcului din vecinătatea stadionului. Au fost cazuri de exproprieri, dar nu recent. Le-au luat atunci când a plecat o mare parte din populație, în 2014-2015”, a spus Răzvan Raț, potrivit Sport.ro.