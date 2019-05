Un ministru din Guvernul Dăncilă este acuzat că face parte din mafia imobiliarelor. Miza este uriașă. Dezvăluiri BOMBĂ

Acuzațiile au fost făcute de directorul Sucursalei din Cluj a Imprimeriei Coresi, Mircia Giurgiu. Miza scandalului este un teren în valoare de 30 de milioane de euro din centrul Clujului, unde se află tipografia Coresi - Sucursala Cluj, unde e poate construi chiar un mall.





UPDATE. Mircea Giurgiu, managerul Tipografiei Ardealul, a revenit cu detalii și a adus grave acuzaţii celor care încearcă să îşi însuşească activele tipografiilor Coresi, printre cei acuzați fiind și ministrul Culturii, Daniel Breaz. Giurgiu susţine că actualul ministru al Culturii nu susţine eforturile de salvare a imprimeriilor de la faliment.

„1. Raport de activitate pe perioada 13 mai 2016 – 17 aprilie 2019.

La 13 mai 2016 Imprimeria Ardealul Cluj avea o pierdere medie lunară de 90.000 lei şi datorii substanţiale de 305.000 lei la hârtie, peste 200.000 lei la energie electrică şi gaze naturale şi peste 60.000 lei la alte materii prime şi materiale. Pe ultimele opt luni ale anului 2018 am avut un profit de 200.000 lei şi toate datoriile au fost plătite. Pe primele trei luni ale acestui an, cu toate piedicile puse de conducerea companiei, Imprimeria Ardealul Cluj are un profit de peste 60.000 lei.

În data de 19 februarie 2019 eram cu plata la zi a tuturor furnizorilor de materii prime, materiale şi utilităţi. După blocarea activităţii sucursalelor Imprimeria Ardealul Cluj şi Imprimeria de Vest Oradea de către conducerea companiei, prin retragerea dreptului de semnătură al directorilor acestora, s-a creat o situaţie fără precedent, nemaifiind plătită nicio factură, deşi, în mod normal, în perioada de reorganizare trebuie plătite toate datoriile la zi. În data de 12 aprilie 2019 am plătit factura de energie electrică la zi, în valoare de 68.000 lei, pentru care aveam preaviz din 28 martie 2019, iar conducerea companiei nu a făcut nimic în acest sens. În acest moment avem producţie marfă pregătită pentru facturare în valoare de peste 250.000 lei. În ultima perioadă la Sucursala Imprimeria Ardealul Cluj au fost înregistrate comenzi de lucrări tipografice în valoare de peste 2.500.000 lei.

2. Ministrul Daniel Breaz riscă să devină primul ministru al Culturii care, prin faptele sale, protejează o filieră mafiotă care încearcă să distrugă o companie de interes naţional ca CNI Coresi, filieră ale cărei nelegalităţi au fost constatate în mare parte prin două rapoarte ale Corpului de Control al prim-ministrilor Victor Ponta şi Viorica Dancilă.

3. Domnul ministru Daniel Breaz a promis unor parlamentari ai coaliţiei de guvernare din Cluj că nu va fi oprită alimentarea cu energie electrică la Sucursala Imprimeria Ardealul, care urma să fie sistată din motive neimputabile sucursalei. Din păcate, domnul ministru nu a făcut nimic din ceea ce a promis, ceea ce înseamnă că îi consideră pe parlamentarii clujeni ca fiind de mâna a doua.

4. Dacă în luna septembrie 2018, la conducerea CNI Coresi se afla o persoana ca administrator special şi director interimar, în acest moment există patru persoane cu funcţii de conducere după cum urmează: un administrator special, un director general interimar, un director comercial şi un director de restructurare şi dezvoltare, dintre care ultimii trei au fost angajaţi nelegal, conform actelor existente. Cei patru au salarii de peste 10.000 lei pe luna, ajungând la un total de peste 50.000 lei, în condiţiile în care majoritatea salariaţilor au salariul minim pe economie.

5. Încă de la prima întâlnire pe care am avut-o cu domnul ministru Daniel Breaz, care a avut loc în data de 29 ianuarie 2019, la care au mai participat domnul Dumitru Costin, preşedintele Blocului Naţional Sindical, preşedintele Sindicatului Coresi şi directorul Imprimeriei de Vest Oradea, am simţit că domnul ministru nu era prea interesat de modul cum a fost administrată şi gestionată CNI Coresi. Considerăm că pentru a rezolva o problemă trebuie cunoscute cauzele pentru care s-a ajuns în situaţia dificilă actuală.

6. În data de 20 februarie 2019 l-am informat pe domnul ministru Daniel Breaz despre faptul că ne-au fost retrase semnăturile directorilor de la sucursalele Imprimeria de Vest Oradea şi Imprimeria Ardealul Cluj. Cu această ocazie domnul consilier al ministrului, Iulian Băiculescu, a afirmat că este ceva normal şi că nu trebuie să ne mirăm. La acea dată Imprimeria Ardealul Cluj avea plătite toate facturile la zi. Însă începând de la această dată a fost blocată practic activitatea celor două sucursale.

7. În data de 27 martie 2019, după ce l-am informat pe domnul ministru despre situaţia foarte gravă în care a ajuns compania, l-am întâlnit pe acelaşi consilier al domniei sale, care mi-a sugerat că ar fi bine să mă împac cu administratorul judiciar, pentru că altfel nu o să ne mai semneze niciun act. O împăcare ar fi însemnat să renunţăm la toate nemulţumirile legate de activitatea administratorului judiciar, dintre care amintim creşterea substanţială a datoriilor CNI Coresi de când este administrator judiciar şi până în prezent, când acestea sunt de 35,5 milioane de lei, mai mult decât dublu faţă de data intrării în insolvenţă. Nu aveam cum să fiu de acord cu aşa ceva, considerând că este un şantaj. Aceleaşi persoane au distrus şi sucursala Imprimeria Oltenia Craiova pe care au vândut-o prin negociere directă, fără licitaţie la preţul de 94 euro metrul pătrat care era situată în centrul Municipiului Craiova şi avea toate utilităţile necesare. Au cumpărat un teren la marginea Craiovei, în pantă, lângă un cimitir, plin de bălării cu 140 euro metrul pătrat, prejudiciul adus CNI Coresi a fost de 900.000 euro conform unui Raport al Corpului de Control al Primului Ministru.

8. Ca urmare a faptului că ne-a fost retras dreptul de semnătură, situaţia s-a complicat pentru că, din motive neimputabile nouă, nu a mai fost achitată nicio factură la utilităţi, materii prime şi materiale. Cu toate că la data de 19 februarie 2019 eram cu toate plaţile la zi, de la această dată nu s-a mai achitat nicio factură.

9. Din această cauză compania furnizoare de electricitate ne-a trimis un preaviz de deconectare, pe care l-am transmis noului administrator special în data de 29 martie 2019, dar, spre surprinderea noastră, acesta nu a făcut niciun demers pentru a se plăti energia electrică, astfel că am căutat să găsim soluţii în data de 11 aprilie 2019, când era programată deconectarea, pentru că era vorba de o companie de stat la care încercăm să salvăm locurile de muncă şi patrimoniul, fiind un brand cunsocut în Cluj-Napoca, în Transilvania şi în România. În urma discuţiilor cu conducerea companiei de electricitate, am obţinut o amânare până în dimineaţa zilei următoare, la ora 10, când am reuşit să plătim suma de 68.000 de lei, cu ajutorul unor parteneri.

10. În tot acest timp noul administrator special care, în mod normal, are sarcina de a se ocupa de bunul mers al companiei, nu numai că nu a făcut nimic, ci singura lui preocupare a fost să-i transmitem copii de pe actele de proprietate ale sucursalei Imprimeria Ardealul Cluj.

11. În şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor din 27 martie 2019 s-a hotărât schimbarea domnului Avramoiu Pavel din funcţiile de administrator special şi director general interimar. Spre surprinderea noastră, deşi a fost schimbat din ambele funcţii, domnul Avramoiu Pavel a rămas în funcţia de director general în continuare, pe baza unui contract individual de muncă încheiat nelegal cu administratorul judiciar în data de 9 ianuarie 2019. De altfel, de la numirea sa în 13 septembrie 2018 şi până la schimbarea sa în 27 martie 2019, domnul Avramoiu Pavel nu a avut contract de mandat, punându-se altfel în discuţie valabilitatea deciziilor şi măsurilor pe care le-a luat în acestă perioadă.

