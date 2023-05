Mircea Geoană se pregătește să devină socru mic. Nunta va avea loc la Veneția, într-un decor de vis

În familia lui Mircea Geoană au început pregătirile de nuntă. Ana-Maria se va mărita la Veneția, locul ales de ea, cu americanul Garett Cayton, alături de care locuiește de mai mult timp la Los Angeles.

Potrivit unor apropiați ai lui Mircea Geoană, recent politicianul și soția lui, Mihaela, au fost în Statele Unite ale Americii, unde au perfectat ultimele detalii legate de nuntă.

Mircea Geoană ar fi declarat că totul vrea să iasă perfect, fiind atent la cele mai mici detalii.

De altfel, mirele a fost pe placul familiei Geoană, fiind un băiat educat și liniștit, adică tot ce are nevoie un părinte pentru fata lui.

De ce se mărită Ana-Maria Geoană la Veneția

Ana-Maria a făcut cununia religioasă de logodnă în România, după care petrecerea a avut loc la Palatul Mogoșoaia, atent pregătit pentru acest eveniment special.

Fiica lui Mircea Geoană a dezvăluit și de ce a ales ca nunta să aibă loc la Veneția, și nu în România sau în Statele Unite.

„Am ales Veneția, pentru că Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii. După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei. Veneția este destinația visurilor noastre. Părinții lui Garrett sunt foarte entuziasmați și ei de această alegere și deja au început să se gândească cum să fie nunta”, spunea fiica lui Mircea Geoană, citată de Cancan.

Socrii mari organizează nunta

Mircea Geoană a declarat, la scurt timp de la logodnă că a vrut ca fata lui să parcurgă acest pas din viața ei, pe pământ românesc.

Secretarul general adjunct al NATO a mai spus că părinții mirelui au ales să organizeze nunta la Veneția.

”A fost o reuniune foarte frumoasă. O logodnă acasă, pe pământ românesc. Au participat și părinții viitorului soț al fiicei mele, Ana și Garrett au vrut neapărat să serbeze logodna și cu colegii de facultate și prietenii din România. Nunta va fi organizată anul viitor de către părinții lui Garrett, la Veneția. Sunt convins că va fi o nuntă foarte frumoasă și foarte reușită”, spunea la momentul respectiv Mircea Geoană.