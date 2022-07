Ana Geoană se pregătește de nuntă. Secretarul general adjunct al NATO va fi socru mic

Ana Geoană a vorbit într-un interviu acordat Antena 3 despre momentul în care a fost cerută în căsătorie, dar a oferit detalii și din cariera ei de nutriționist.

Ana Geoană se pregătește de nuntă

Pe 1 martie, a fost cerută în căsătorie de către logodnicul ei american. Totul s-a întâmplat într-un cadru de restrâns, într-o vacanţă exotică în Insulele Uscate din Panama.

„Logodnicul meu, Garrett, a pregătit o surpriză. El mi-a spus cu un an înainte că are o excursie surpriză, eu într-un an am uitat. El mi-a zis tot că nu-ți spun unde mergem, dar ia-ţi haine de vreme caldă.

Când am ajuns acolo, am început să plâng pentru că era aşa frumos, îmi place foarte mult natura, iar această insulă era în conservare.

Am urcat pe o bărcuţă şi ne-au dus pe o altă insulă, unde era totul amenajat superb, cu flori. Începea să se poarte ciudat, era stresat, că de ce nu apune soarele, noi eram în vacanţă, eu am zis: hai lasă, mama natură va face ce trebuie. Şi m-am uitat la el în buzunare şi nu avea nimic. Nu înţelegeam de ce e stresat.

Apune soarele, în sfârsit, și îmi spune: Hai să facem o plimbare. Îmi zice că mai are o surpriză pentru mine, scoate inelul şi mă întreabă: „Will you marry me?” Am fost foarte emoţionată, normal că am spus da”, a povestit Ana Geoană.

Nunta va avea loc anul viitor, în Veneţia. Până la acel moment, Ana şi logodnicul ei se pregătesc de vacanţa de vară pe care o vor petrece în Italia. Astfel, vor putea să se ocupe şi de organizarea nunţii.

Platforma creată de Ana Geoană pentru un stil de viață sănătos

Între timp, Ana conduce o afacere, este consilier în nutriţie şi stil de viaţă sănătos. Aceasta a împărtășit câteva reguli simple pentru o masă sănătoasă în zilele caniculare.

„E important să mânânci ce e în sezon, o să merg cu roşiile, au şi licopen şi ajută foarte mult la orice boală de inimă şi la prevenţia cancerului şi au şi vitamina C, care e importantă mereu.

În general, la prânz îmi place să mănânc şi carbohidraţi. Îţi menţin energia şi îţi menţin saţietatea”, spune Ana Geoană.

Be Linea este platforma pe care Ana a creat-o pentru a împărtăşi cu ceilalţi sfaturi despre un stil de viaţă sănătos. De la numărul orelor pe care trebuie să le dormim, la câţi kilometri trebuie să facem zilnic, ce să mâncăm, dar şi cum să avem un psihic sănătos.

„Dacă mergi pe jos de 4-5 ori pe săptămână, timp de două săptămâni, o să vezi o schimbare. Numărul doi, alimentaţia. Poţi să faci câte flotări şi genuflexiuni vrei, dar dacă mănânci paste şi pizza toată ziua, degeaba.

Le spun clienţilor mei că e 70-80% nutriţie şi 20% sport. Şi importanţa proteinei în nutriţie. Proteina te ţine satisfăcut pe un termen mai lung şi îţi hrăneşte muşchii.

Al treilea lucru este somnul şi odihna. Nu o să se mişte nimic în corp, nu o să slăbeşti dacă nu te odihneşti destul”, a mai precizat fiica lui Mircea Geoană.