Se poate spune că este cea mai înaltă poziţie internaţională deţinută vreodată de un român.

În cadrul unui interviu la emisiunea „Punctul de Întâlnire”, Mircea Geoană s-a arătat foarte onorat să ocupe funcţia numărul 2 în NATO şi să reprezinte interesele României în această organizaţie.

„Este o enormă onoare pentru mine să ocup o poziţie atât de importantă. E reflectarea faptului că, de-a lungul întregii cariere, fie diplomatică, fie politică, am fost, rămân şi voi rămâne întotdeauna un mare avocat al relaţiei transatlantice. Este şi o recunoaştere a importanţei şi a rolului României în alianţă. În 15 ani de când am aderat, România s-a afirmat şi este un aliat influent şi respectat. Sunt mândru să pot să reprezint interesele alianţei noastre şi sunt extrem de hotărât să asist secretarul general al NATO în îndeplnirea atribuţiilor sale. Este un joc de echipă, în care secretarul general şi noi toţi, începând cu mine şi restul colegilor din NATO, suntem aici pentru a-l ajuta pe secretarul general să facă cea mai bună muncă posibilă în interesul nostru comun”, a afirmat noul secretar adjunct al NATO.

Geoană spune că securitatea României nu a fost niciodată așa de bine protejată ca acum și nu am avut niciodată aliați mai puternici.

„Niciodată în istoria României nu am avut şansa de a fi parte din structurile Occidentului dezvoltat. Avem, în ultimii 15 ani de zile, de când am aderat la NATO, apoi de când am aderat la UE, şansa de a recupera timpul istoric piedut. Securitatea naţională a României nu a fost niciodată mai bine protejată, nu am avut niciodată aliaţi mai puternici. Şi mai mult decât forţa militară şi forţa economică şi politică a aliaţilor noştri, niciodată nu am avut o fundaţie de valori comune cu Occidentul dezvoltat. De aceea, mesajul meu este să păstrăm încrederea în acest drum ireversibil pe care l-am ales”, a declarat Mircea Geoană.

