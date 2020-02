În emisiunea sa, Mircea Badea a abordat cel mai fierbinte subiect monden: bătaia încasată de Daniela Crudu.



Bruneta a ajuns la spital cu salvarea, după ce a apelat la Poliție ca să scape de furia bărbatului.

Iubitul, de origine croată, a început să o bată în parcarea blocului unde locuiește Cruduța, într-un acces de gelozie. Acesta a dat-o cu capul de bordul mașinii, fisurându-i nasul. Plină de sânge, vedeta a fugit desculță din mașina agresorului.

Mircea Badea l-a făcut K.O. pe croat: „Niciun bărbat nu are dreptul să recurgă la astfel de gesturi. Gelozia, în acest context, e semn de tulburare psihică”

„Asta cu gelozia este ceva abominabil. Dacă este o boală cu adevărat odioasă, aceasta este gelozia.

Tu te combini cu una. Și unde ai cunoscut-o? La un institut de maici? Nu.

Ducea apă în Africa? Nu.

De unde ai auzit că există Daniela Crudu? Din ziare, de pe la televizor. Dacă te-ai combinat cu Daniela Crudu și ești gelos înseamnă că nu ești sănătos la cap.”, a spus Badea.

Mai mult, prezentatorul a comentat și faptul că agresorul conducea o mașină de lux.

„Dar întrebarea mea este cum dracului ajung ăștia să fie bogați, ăștia care se combină cu Daniela Crudu și sunt geloși? Te enervează că au venit unii să facă poze cu ea? Pe bune?

Dar tu de ce te-ai combinat cu ea? Deci ăsta are Bentley? Nu vi se pare o chestiune absolut nedreaptă din partea vieții? Păi dacă ăsta are Bentley… Noi ar fi trebuit să avem Gulfstream. Dacă ăsta are un Bentley, noi trebuia să avem zece”, a spus Mircea Badea în cadrul emisiunii „În gura presei”.

Daniela Crudu a dat și primele declarații despre incidentul șocant, spunându-i fostului ei „șef”, Dan Capatos, că „dacă nu fugeam, mă omora. Nu mai văd, am ochii lipiți și plini de sânge”.

