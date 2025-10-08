Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, s-a întâlnit cu noile talente ale modei românești

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, s-a întâlnit miercuri cu tinerii designeri care își prezintă colecțiile la deschiderea Romanian Fashion Week Bucharest 2025. „Partenera Președintelui României, domnul Nicușor Dan, a dorit să cunoască mai bine activitatea tinerilor designeri”, se arată în comunicatul de presă emis de Romanian Creative Week.

Potrivit unui comunicat emis de Romanian Creative Week, întâlnirea a fost infromală și a fost dedicată dialogului cu designerii aflați la început de carieră.

Mirabela Grădinaru a vrut să afle mai multe detalii despre activitatea tinerilor designeri, despre dificultățile pe care le întâmpină în dezvoltarea profesională, dar și despre planurile pe care le au pentru viitor.

Ea i-a felicitat pe tinerii designeri pentru munca, pasiunea și perseverența lor și a subliniat importanța sprijinirii noilor generații prin acces la educație, mentorat și oportunități reale de afirmare, potrivit sursei citate.

Deschiderea oficială a Romanian Creative Week X Bucharest 2025 a avut loc pe data de 3 octombrie, la Muzeul Național de Artă al României, în prezența președintelui Nicușor Dan și a Mirabelei Grădinaru.

Miercuri are loc secțiunea New Wave, dedicată designerilor aflați la început de drum, iar joi urmează Romanian Designers, rezervată creatorilor consacrați. Defilările de modă sunt găzduite de Studiourile TVR.

Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative.