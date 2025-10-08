Monden

Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, s-a întâlnit cu noile talente ale modei românești

Mirabela Grădinaru. Sursa foto: Captură video Facebook
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, s-a întâlnit miercuri cu tinerii designeri care își prezintă colecțiile la deschiderea Romanian Fashion Week Bucharest 2025. „Partenera Președintelui României, domnul Nicușor Dan, a dorit să cunoască mai bine activitatea tinerilor designeri”, se arată în comunicatul de presă emis de Romanian Creative Week.

Întâlnirea dintre Mirabela Grădinaru și tineri, informală

Potrivit unui comunicat emis de Romanian Creative Week, întâlnirea a fost infromală și a fost dedicată dialogului cu designerii aflați la început de carieră.

Mirabela Grădinaru a vrut să afle mai multe detalii despre activitatea tinerilor designeri, despre dificultățile pe care le întâmpină în dezvoltarea profesională, dar și despre planurile pe care le au pentru viitor.

Mirabela Grădinaru, la Romanian Creative Week

Mirabela Grădinaru, la Romanian Creative Week. Sursa foto: Captură video Facebook

Mirabela Grădinaru, mesaj pentru tinerii creatori

Ea i-a felicitat pe tinerii designeri pentru munca, pasiunea și perseverența lor și a subliniat importanța sprijinirii noilor generații prin acces la educație, mentorat și oportunități reale de afirmare, potrivit sursei citate.

„În cadrul discuției, doamna Mirabela Grădinaru i-a felicitat pe tinerii creatori pentru munca, pasiunea și perseverența lor”, se mai arată în comunicat.

Deschiderea oficială a Romanian Creative Week X Bucharest, la începutul lunii

Deschiderea oficială a Romanian Creative Week X Bucharest 2025 a avut loc pe data de 3 octombrie, la Muzeul Național de Artă al României, în prezența președintelui Nicușor Dan și a Mirabelei Grădinaru.

Miercuri are loc secțiunea New Wave, dedicată designerilor aflați la început de drum, iar joi urmează Romanian Designers, rezervată creatorilor consacrați. Defilările de modă sunt găzduite de Studiourile TVR.

Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative.

