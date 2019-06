Miorița penală. Trei ciobani, anchetați pentru furtul unei turme de oi

Trei ciobani sunt anchetați de polițiștii din județul Argeș, fiind bănuiți că au furat o turmă de circa 250 de oi. Ca în celebra baladă Miorița, hoții au pus ochii pe stâna unui crescător de animale dintr-o comună cu nume predestinat, Mioarele. Furtul a avut loc în luna aprilie.





Trei bărbaţi cu vârstele cuprinse între 25 şi 40 de ani au fost aduși, miercuri, la sediul Poliţiei Municipiului Câmpulung, aceştia fiind audiaţi într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de furt calificat. Din primele informații, se pare că cei trei au lucrat, ca și ciobani, pe la diferite stâne din județ. înainte de Paște, ei au pus ochii pe mioarele unui oier din comuna Mioarele. La vremea respectivă, păgubitul, Marian Boambeș, spunea că s-a trezit că nu mai are aproximativ 100 de oi și 200 de miei și a reclamat furtul la Poliție.

Oierul a declarat, pentru Ziarul din Muscel, că a observat că-i lipsesc oile și mieii pe data de 22 aprilie 2019, atunci când s-a dus la stână să verifice dacă totul este în regulă. „Am numărat și am văzut că îmi lipseau circa 100 de oi și 200 de miei. Am dat imediat alarma și m-am dus la Poliție. Polițiștii au început căutările. Nu erau miei sub 15 kg. Toți erau mari. Eu cred că au venit la pont”, a declarat crescătorul de ovine.

Oierul mai spune că, după mai multe căutări, a mai găsit 73 de oi și 4 miei, care au fost mai slabi, la un localnic. Acesta i-a spus că oile i-au fost aduse de frații Guiman, pe care oierul îi bănuiește.

Florin Popa, purtător de cuvânt IPJ Argeș, a precizat că, la acea vreme, nu se știa numărul exact al mioarelor furate.

„Pe 29 aprilie a fost sesizată fapta, în prezent se desfășoară cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Fapta ar fi fost comisă pe 22 sau 23 aprilie. Numărul de ovine furate este vag, nu se poate spune cu certitudine că sunt 100 sau 200. În prezent se fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs această faptă, cine se face vinovat”, a declarat oficialul IPJ Argeș.

În cele din urmă, după efectuarea cercetărilor, s-a stabilit că ar fi vorba de circa 250 de oi și miei.

