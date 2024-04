Monden Mioara Roman nu are liniște nici în mormânt. Vorbe grele își aruncă fiicele ei







Continuă războiul dintre Oana Roman și Catinca, după ce aceasta din urmă a criticat modalitatea plină de fast în care a fost organizată înmormântarea mamei lor, Mioara Roman.

Oana i-a reproșat surorii sale că, după ce nu s-a implicat deloc în organizarea înmormântării pentru mama lor, mai și comentează: ”Înainte să îi criticăm pe ceilalți trebuie să ne uităm la acțiunile pe care noi le facem”.

Oana Roman, supărată pe comentariile Catincăi

„Atunci când tu nu faci nimic, nu te implici cu nimic, nu plătești nimic, nu te interesează nimic și totuși ești nemulțumit de ce face celălalt, care se implică 100%, plătește 100%, se ocupă 100%, duce povara 100% singur. Și cu toate astea, tu ești nemulțumit. Ba mai mult, comentezi, spui că ai fi făcut altfel, că nu a fost bine așa.

Asta este meteahna multora dintre noi, voi. Cred că înainte să comentăm deciziile și viața celorlalți ar trebui să ne gândim dacă noi am făcut ceva, dacă noi ne-am implicat, dacă am ajutat, dacă am cumpărat măcar o floare sau am aprins măcar o lumânare pentru cineva”, a transmis Oana Roman pe rețelele sociale.

Aceasta a completat că ea e mulțumită pentru ce a făcut pentru mama ei și are inima și conștiința împăcată.

Mai mult, Oana Roman spune că ea nu-și permite să judece pe nimeni, nici măcar pe cei apropiați ei, așa cum ar trebui să facă și toți ceilalți.

Reacție Oanei vine după ce sora sa, Catinca, a declarat că ea ar fi organizat o înmormântarea mai discretă pentru mama ei, dar nu o condamnă pe sora ei pentru modul în care a gândit totul.

Foiță de aur pe coliva servită la înmormântarea Mioarei Roman

A trecut aproape două luni de la ceremonia solemnă de înmormântare a Mioarei Roman. Sute de persoane au participat atunci la eveniment și au încercat să prindă pachetele oferite după ce sicriul a fost scos din biserică.

Opt coșuri cu colivă au fost pregătite, iar unul dintre acestea a fost ornat cu foiță de aur. De asemenea, la cererea făcută de Oana Roman și de familia sa, oamenii au dus coroane de flori albe, iar sicriul a fost transportat într-o limuzină de lux.