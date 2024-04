Monden Catinca nu-l iartă pe Petre Roman: „Înainte de Revoluție era cu mult sub mama”







Catinca nu poate uita comportamentul lui Petre Roman de la înmormântarea Mioarei Roman. Aceasta spune că și-a făcut prezența la priveghiul mamei sale doar pentru a da bine în fața publicul, ci nu pentru că a simțit.

Catinca, despre Petre Roman: Pentru mine este un mister

Catinca Roman a decis să vorbească despre tot ce s-a întâmplat la înmormântarea mamei sale. La înmormântare, a participat și Peter Roman. Multă lume a apreciat gestul fostului premier. Dar Catinca are o cu totul altă părere despre tatăl vitreg.

„Eu nu mai sunt supărată pe el de mult. Ok, nu ai simțit să vii, nu veni. Dar să vii efectiv și s-o faci ca pe o obligație…A făcut-o pentru public. Nu am înțeles niciodată ce l-a deranjat pe el așa de tare de a rupt complet legătura cu noi. În continuare pentru mine este un mister… Eram acolo când a venit la priveghi. Nu a salutat pe nimeni, cred că pe Oana, nici nu mai știu. A fost atât de rapid, eu nu cred că a stat nici 10 minute cât a scris presa. A fost ceva gen: a intrat, pac, și a ieșit! El pleca a doua zi, nu a venit în țară pentru asta”, a spus Catinca Roman.

Catinca, Oana si Petre Roman. Sursa foto: Facebook

Petre Roman era cu mult sub Mioara. Ea era mai cunoscută ea, câștiga mai mult ca el

Catinca Roman a vorbit despre comportamentul lui Petre Roman de după divorțul de mama sa. Fotul premier a rupt orice legătură cu familia lui. Mulți au crezut că Silvia Chifiriuc, actuala soție, nu l-ar lăsa să mai comunice, dar nu a fost așa.

„Nu are legătură cu actuala soție. Nu o învinuiesc pe ea. Actuala soție e tot o victimă și ea, are și ea o vârstă, e un om educat totuși. Nu o cunosc personal. Mi se pare ceva foarte imatur. Au fost niște nemulțumiri ale lui, niște frustrări care s-au adunat în timp. Înainte de Revoluție au mai fost 15 ani când el era cu mult sub mama, ea era mai cunoscută ea, câștiga mai mult ca el”, a mai spus Catinca Roman.

Catinca. Sursa foto: Facebook

Catinca spune că Petre Roman nu și-a pierdut mințile că s-a îndrăgostit

Catinca Roman este de părere că tatăl vitreg și-a pregătit plecarea din timp, „nu pleci fără să fii sigur de niște lucruri, a fost pregătit și financiar”.

„Eu cred că el a adunat niște frustrări. El și-a pregătit plecarea din timp, nu pleci fără să fii sigur de niște lucruri, a fost pregătit și financiar. E un tip extrem de pragmatic, foarte organizat, cu o disciplină de fier. Nu e un spontan, nu și-a pierdut mințile că s-a îndrăgostit.

Am trăit 34 de ani în aceeași casă, nu i-am zis tată, dar l-am considerat ca pe părinte. E adevărat, făcea diferențe între mine și Oana, dar eu atunci nu am conștientizat acest lucru. Dar nu e normal ce a făcut! Nu pot totuși să spun că Oana a fost privilegiată. Nu vorbim de bani aici”, a mai declarat Catinca Roman, potrivit cancan.ro.