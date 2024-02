Monden Catinca Roman își apără fiica. Calina, criticată după ce a lipsit de la înmormântarea bunicii







Fiica Mioarei Roman își apără fiica, după ce aceasta a lipsit de la înmormântarea bunicii. Calina a fost aspru criticată pentru această decizie, mai ales că ar fi avut o relație specială cu Mioara Roman.

Mioara Roman a fost condusă luni pe ultimul drum. La căpătâiul acesteia au fost în fiicele sale, Catinca și Oana, dar și nepoata sa Isabela. Cea care a lipsit de la funeralii a fost Calina, nepoata cea mare. În spațiul public au apărut mai multe speculații legate de faptul că aceasta s-ar fi distrat în club, sâmbătă, pe 24 februarie. Mama tinerei o apără și susține că a fost afectată de pierdere:

Catinca Roman sare în apărarea fiicei ei

Calina s-ar fi distrat la petrecerea prietenei sale, Diana Gureșoaie, cu toate că bunica ei s-a stins din viață. Duminică, nepoata Oanei Roman, Calina ar fi mers la priveghi, însă a lipsit de la la înmormântare.

Catinca Roman spune că fiica ei și-a plâns bunica duminică, pentru a nu fi văzută de prea multă lume. Mai mult, tânăra ea a cerut să deschidă sicriul Mioarei Roman.

A vrut să își vadă bunica pentru ultima oară

„Calina a fost la priveghi duminică seara târziu. Nu a vrut să se înghesuie cu toată lumea, ca să-i vadă suferința. E foarte afectată, a plâns două ore non stop. Înainte a făcut atac de panică, a vomitat, de abia am liniștit-o. Ele se iubeau foarte mult, aveau relația lor specială. Calina a venit duminică seara la priveghi și a stat foarte mult cu mama. A vrut să o vadă la față și a ridicat capacul de la sicriu. ”, a spus vedeta.

Totodată, sora Oanei a precizat că fiica ei a fost extrem de afectată de această pierdere.

„Nu mi-a venit să cred câtă putere a avut! A plâns două ore lângă sicriul deschis. Mama era frumoasă rău! A făcut-o și Gabriela Lucuțar, dar ea avea o mină liniștită. A murit liniștită! Calina a stat două ore lângă sicriu și a vorbit cu ea!', a adăugat aceasta.

Catinca Roman, despre absența fiicei ei de la înmormântare

Vedeta a spus că ea a fost cea care i-a cerut Calinei să nu ia parte la înmormântare. De altfel, aceasta a menționat că nu a putut sta aproape de locul în care mama ei a fost înhumată. Catinca s-a arătat deranjată de valul de critici primite după înmormântare.

„Eu i-am zis Calinei să nu mai vină, nu avea rost să vadă cum o bagă în groapă. Nici eu nu am putut să mă uit, am stat mai în spate. Nu am avut puterea, am vrut să rămân în minte cu altă imagine a mamei. M-am trezit a doua zi că sunt judecată de către unii și alții pe rețelele de socializare că nu am suferit, că nu am plâns acolo pe buza gropii, ca să vadă ei cât sufăr. ”, a adăugat ea.

De asemenea, sora Oanei Roman le-a mulțumit celor care i-au fost alături în momentele respective.