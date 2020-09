Un băiat dispărut în timpul tsunamiului uriaș care a lovit Sri Lanka, în 2004, a fost descoperit de mama sa după o cercetare amănunțită, întinsă pe parcursul mai multor ani în partea de est a ţării, a precizat marţi poliţia din acest stat asiatic, potrivit DPA.

Băiatul, identificat drept Akram Rizkhan, avea 5 ani când tsunamiul devastator a lovit Karativu, satul în care acesta locuia, la 367 de kilometri de capitala ţării, pe 26 decembrie. Copilul a fost mai întâi internat într-un spital din regiune, după care a fost adoptat de o familie, a precizat Abusaly Siddi, mama băiatului.

”Mi-am căutat fiul timp de mai mulţi ani, dar nu am putut da de el – am făcut apel la preşedinte şi am solicitat ajutorul poliţiei”, le-a spus Amali jurnaliştilor după ce şi-a regăsit copilul.

În cele din urmă, a fost informată că fiul său a fost adoptat şi a luat legătura cu familia adoptivă. După realizarea unui test ADN, mama şi fiul s-au reunit. Tsunamiul a dus la moartea a 38.000 de persoane şi a provocat daune severe satelor de coastă din provinciile estice, sudice şi vestice.

Dezastrul mileniului

Fenomenul mai persistă încă și astăzi în memoria noastră colectivă. Având un epicentru subacvatic, cutremurul s-a declanșat cu o magnitudine de 8,5 grade, producând 230.210 victime, fără ca mijloacele moderne de a acționa să fi putut evita sau măcar atenua acest dezastru.

Cutremurul din Oceanul Indian din 2004 a fost un seism submarin cu o magnitudine de 9,0 grade pe scara Richter desfășurat în estul Oceanului Indian, pe 26 decembrie 2004 (la 07:58 ora locală). Cutremurul, care a avut epicentrul în mare, aproape de coasta nordică a insulei indoneiene Sumatra, a provocat o serie de valuri tsunami care au afectat regiunile costiere ale unui număr de 8 țări asiatice. Acesta a fost al cincilea cel mai puternic cutremur din istoria modernă (de când sunt înregistrate cu ajutorul seismografelor).

Mai multe valuri tsunami au lovit regiunile costiere din Oceanul Indian, devastând regiun”” după 16 i întregi, printre care insula Phuket, Thailanda, Aceh (Indonezia), coasta de est a Sri Lankăi, zonele costiere din statul Tamil Nadu (India) și chiar și locuri mai îndepărtate precum Somalia.