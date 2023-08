Pisica găsită în mașina furată și apoi accidentată aparținea suspectului, au anunțat anchetatorii. Poliția din Meriden, Connecticut, a declarat că motanul gri cu alb găsit a fost returnat mamei suspectului.

Hoțul, găsit după pisică

Poliția care a găsit o pisică într-o mașină furată spune că a localizat proprietarul animalului: un suspect minor care a fugit și a fost arestat după ce mașina s-a ciocnit.

Departamentul de Poliție din Meriden a precizat pe pagina sa de Facebook că pisica de sex masculin de culoare gri cu alb a fost returnată mamei suspectului.

Departamentul a precizat că tânărul nu le-a spus nimic ofițerilor despre animalul de companie, care a fost găsit sub un scaun.

Postarea pe Facebook, de ajutor

În schimb, poliția a fost condusă la proprietar de o persoană care a răspuns la postarea de pe Facebook a departamentului la începutul acestei săptămâni, postare în care departamentul căuta proprietarul animalului.

Între timp, o serie de persoane au contactat autoritățile în căutarea de a adopta pisica, a declarat poliția.

Autoritățile au declarat că au găsit felina în timp ce căutau dovezi, după ce vehiculul furat s-a ciocnit cu o mașină de patrulare în timpul unei urmăriri din 10 august.

Ofițerii urmăreau vehiculul sub suspiciunea că acesta fusese folosit în jafuri armate în mai multe comunități din apropiere, cu câteva ore înainte. După accident, șase suspecți au fugit, dar au fost arestați la scurt timp.

Cum a explicat poliția întregul incident cu pisica

Departamentul de poliție din Meriden a postat acest text pe Facebook:

„Pisoiul recuperat în autovehiculul furat accidentat a fost returnat familiei proprietarului. Pisoiul aparținea unuia dintre tinerii care au fost arestați și trimiși în centrul de detenție pentru minori.

Deși nu știm de ce minorul nu ne-a anunțat că este vorba despre pisoiul său și nici nu a încercat să ne contacteze cineva în legătură cu starea pisoiului, acesta a fost returnat mamei minorului.”

„Apreciem eforturile tuturor de a distribui postarea și de a sensibiliza opinia publică cu privire la eforturile noastre de a-l reuni cu familia sa. Un răspuns la una dintre postări a fost cel care ne-a condus înapoi la minor. Apreciem, de asemenea, toate apelurile și e-mailurile către ofițerii noștri de control al animalelor cu oferte de adopție a prietenului nostru blănos.”

