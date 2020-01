Într-o postare pe o rețea de socializare ministrul și-a cerut scuze, sâmbătă, pentru că s-a rățoit la o învățătoare care țipa la elevi, considerând ca este nevoie de „echilibru și înțelegere”.

Cu câteva zile în urmă, cu presa după ea, Monica Anaisie a efectuat o vizită inopinată în mai multe unități de învățământ din Județul Ialomița, pentru a vedea cu proprii ochi problemele cu care se confruntă învățământul rural. Numai că periplul s-a transformat, potrivit sindicatelor, într-o adevărată „descindere”. Că toaletele sunt amplsate în curtea școlii, salile de clasa sunt friguroase, prost luminate, etc, nu au impresionat-o prea mult pe Anisie.

Ea a intervenit în momentul în care o profesoară ridicase, în clasă, tonul la elevi. A pătruns în sala de curs, sub luminile camerelor de filmat, și pe un ton inchizitoral a blamat atitudinea cadrului didactic. Potrivit normelor în vigoare: „sub nici o forma o autoritate a statului nu are voie sa perturbe procesul de învățământ”. Regulă valabilă chiar și pentru Poliție

Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a reacționat în urma „descinderii” ministrului, printr-un comunicat de presa, remis redacției EVZ.

„Controalele din școli realizate de ministrul Educației și Cercetării trebuie să respecte legea, dincolo de intenția bună a acestor verificări!

Zilele trecute ministrul Educației și Cercetării, doamna Monica Anisie, a vizitat inopinat, alături de jurnaliști, două unități de învățământ din județul Ialomița, pentru a vedea cu ce greutăți se confruntă învățământul românesc. Controalele au căpătat forma unor “descinderi”, fără să fie respectate condițiile legii, ceea ce a transformat o intenție bună a ministrului, într-un act care a provocat nemulțumiri mari în rândul colegilor noștri, după ce o învățătoare a fost umilită în fața copiilor și a camerelor de filmat.

Credem că în urma acestor controale trebuie văzută realitatea educației din România, în ansamblu: școlile sunt lipsite de condiții optime pentru desfășurarea actului educativ, iar cei care au de suferit sunt atât elevii, cât și cadrele didactice”, se arată în respectivul comunicat al FSLI.

La rândul său ministrul Monica Anisie și-a cerut scuze afirmând că îi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat și precizează că ar fi vrut să fie mai calmă în acele momente.

„Eu sper că oricare profesor sau director responsabil din România, dacă ar trece pe culoarul unei școli și ar auzi ceea ce am auzit eu, ar încerca să intervină. Nu am fost în acea școală pentru doamna învățătoare, dar sunt un om căruia chiar îi pasă de copii, elevii mei pot depune mărturie. Aș fi vrut să fiu mai calmă în acea interacțiune și este regretabil că, pentru moment, nu am fost atentă la prezența presei și expunerea copiilor, lucru pentru care îmi pare rău.

Cred că profesorii din România, mai ales cei care au motivație să lucreze acolo unde este mai greu, merită și trebuie să fie respectați și încurajați. La fel cum cred că există o nevoie uriașă de înțelegere și echilibru. Inclusiv pentru un profesor care greșește. Mulțumesc tuturor pentru înțelegere!”, a postat, sâmbătă dimineața, pe pagina sa de Facebook, Monica Anisie.

