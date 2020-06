După ce lucrurile se vor mai liniști, ministrul Sănătății a spus că va face curățenie în instituția pe care o conduce, supărat fiind că lucrurile se mișcă foarte greu atunci când sunt probleme de rezolvat.

”Când va veni organigrama se va vedea cine vine și cine pleacă. Pentru mine, Ministerul Sănătății este o prioritate, 10-20% din angajații Ministerul Sănătății dacă trag în direcție bună. La nivel de direcții -, am văzut asta în mandatul de două luni. Dacă vrei sa dai un ordin, să auzi mereu că nu se poate- lucrurile nu pot rămâne așa. Cei foarte bine fixați sunt și cei care răscolesc sau deturnează aceste proceduri.

Facem evaluarea fiecărei persoane din acest moment și vom avea și o concluzie”, a declarat Nelu Tătaru, precizând că are un sprijin direct de la premier și Președintele Iohannis pentru curățarea sistemului: ”Trebuie să începem de sus”.

Pentru familia sa, a mai spus Nelu Tătaru, a fost o perioadă foarte grea, mai ales că are un copil de 10 ani. ”Eu eram plecat prin teritoriu, se uita la mine, voia să mă atingă, îi era frică. Ar sta lipit de mine când vin acasă, bineînțeles că imi este dor de el. Mă înțelege, înțelege efortul și vrea să se facă doctor. Soția, răbdare și înțelegere în toată această perioadă. Am încercat să fiu și eu alături de ei, cum au fost și ei lângă mine. Am trecut prin toate focarele, ei au stat în izolare. Cinci săptămâni nu mi-am văzut copilul”, a mai declarat Nelu Tătaru pentru Libertatea.