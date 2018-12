Ministrul Muncii Marius Budăi a făcut anunţul care interesează milioane de români. Ce se va întâmpla cu salariile începând cu 1 ianuarie 2019

Noul ministru al Muncii, Marius Budăi a declarat miercuri seară că începănd cu data de 1 ianuarie 2019, salariul brut de va aplica diferenţiat în funcţie de studiiel angajatului. Ministrul a precizat că angajaţii cu studii superioare vor trebui să aibă o vechime de un an de zile în specialitatea studiilor.





„În privinţa salariului minim, problema este un pic mai complexă şi aici vorbim despre dialog. Noi, Guvernul, avem dialog şi cu sindicatele şi cu patronatele. Suntem obligaţi, sau este îndatorirea noastră ca şi guvernanţi, să avem acest dialog. Plecăm iarăşi de la ceea ce noi numim programul de guvernare. Noi, în programul de guvernare, toată lumea ştie că am spus de atunci, din participarea în campanie electorală, că vom introduce salariul minim brut garantat în plată pe ţară diferenţiat la nivel de studii: superioare şi studii minime. Aşa cum am spus, cum cred eu că îi stă bine unui Guvern, discutăm şi cu sindicatele şi cu patronatele. La discuţiile cu sindicatele a fost această insistenţă să introducem acea diferenţiere pe 15 ani vechime. Am introdus acea diferenţiere. Am discutat şi cu patronatele, pentru că noi suntem cei care în tripartitul ăsta - Guvern, sindicate, patronate - trebuie să încercăm să aducem cumva la un numitor comun sindicatele cu patronatele - aşa văd eu rolul nostru. Patronatele ne-au explicat, mai ales cele din industria textilă, din lohn în special, că ar fi o povară suplimentară pentru ei, care s-ar putea să le creeze probleme. Şi atunci am stat şi am cumpănit şi am spus:

'Domnule, deocamdată o lăsăm aşa şi mergem pe ce am promis în programul de guvernare', şi aceasta vine în urma unei întâlniri pe care am organizat-o în judeţul Botoşani, împreună cu Camera de Comerţ din Botoşani. De fapt, a fost prima mea întâlnire în calitate de ministru al Muncii - era o întâlnire programată de când eram preşedinte la Comisia pentru buget-finanţe, pentru că mi-am dorit tot timpul cât am fost în Comisia pentru buget-finanţe să am un dialog excepţional cu mediul de afaceri. Sunt oameni de afaceri mari din Bucureşti care vă pot oricând confirma că am mai convocat astfel de întâlniri şi am mai solicitat astfel de întâlniri, tocmai pentru a le asculta punctul de vedere, şi acolo s-a pus această problemă. Asta se întâmpla pe 30 noiembrie. Ulterior, pe 1 decembrie, la Focşani, am rugat-o pe doamna prim ministru şi dânsa a acceptat, să îi primească pe aceşti oameni întreprinzători şi să discute şi dumneaei cu ei. Şi am discutat eu pe 30, doamna pe 1, ne-am întâlnit la Bucureşti, am rediscutat, am rediscutat şi am ajuns la această soluţie, aplicată acum, exact pentru a veni în sprijinul atât al angajatului, dar şi al angajatorului", a detaliat ministrul Muncii, potrivit agerpres.ro

Executivul a adoptat vineri, 7 decembrie, hotărârea prin care este majorat, de la 1 ianuarie 2019, salariul minim brut la 2.080 lei şi, respectiv, la 2.350 lei pentru angajaţii cu studii superioare, premierul Viorica Dăncilă dând asigurări că salariile şi pensiile vor continua să crească potrivit legii.

"Discutăm în şedinţa de astăzi hotărârea de Guvern prin care majorăm salariul minim brut la 2.080 lei, respectiv, 2.350 de lei pentru angajaţii cu studii superioare şi cu un an vechime în domeniul acestor studii. Această decizie va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2019. Adoptăm acest act având în vedere ordonanţa prin care am modificat Codul Muncii şi am introdus noţiunea de salariu minim diferenţiat. Majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 2.080 lei reprezintă o creştere de 9,47%, iar nivelul de 2.350 lei aplicat pentru personalul cu studii superioare şi cu o vechime în muncă de cel puţin un an reprezintă o creştere de 23,68%", a precizat Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.

