Ministrul Afacerilor Interne speră că Parlamentul va aproba prelungirea stării de alertă.

„Există o situație în care euforia, bucuria perioadei acesteia de distracție, de căldură, de vacanță se simte în aer, se simte în tot ceea ce vedem. Am văzut în același timp și foarte mulți cetățeni responsabili care poartă mască, care păstrează distanțarea socială…Oamenii au foarte multă responsabilitate pe care o apreciez ca atare, responsabilitate pe care am salutat-o și am apreciat-o și în perioada stării de urgență.

Sunt optimist pentru că mă bazez şi pe responsabilitatea parlamentarilor şi politicienilor, pentru că dincolo de orice polemică, dincolo de orice contradicţie politică sau parlamentară, cred că există un interes naţional: grija pentru sănătatea publică şi pentru viitorul naţiunii”, a afirmat Marcel Vela, la Digi 24.

În ceea ce priveşte reluarea transportului aerian către 17 state din Europa, ministrul a arătat că măsura de carantină este eliminată pentru persoanele asimptomatice.

Cum numărul de cazuri de infectare cu noul coronavirus a crescut la nivelul țării în ultima perioadă, premierul Ludovic Orban a afirmat, sâmbătă, că va solicita Parlamentului prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile, începând cu 15 iunie, atunci când noi măsuri vor intra în vigoare. Prim-ministrul României declarase, anterior, că dacă Legislativul se va pronunța împotrivă, riscul unui nou val epidemic este foarte mare.

„Vom cere stare de alertă pentru 30 de zile. Am încredere că va exista o majoritate care să înţeleagă faptul că nu pot pune în pericol viaţa şi sănătatea românilor numai ca să obţină câştiguri ieftine, de natură politico-electorală. Decizia de prelungire a stării de alertă nu este politică, ci e o decizie care este fundamentată ştiinţific, care are în spate considerente privind sănătatea publică”, a declarat premierul Ludovic Orban.

Potrivit celui mai recent bilanț al epidemiei de coronavirus, 21.679 de infectări au înregistrate în România, 275 numai în ultimele 24 de ore. Este a treia zi la rând când numărul de noi îmbolnăviri sare de 200.

Tot în ultima zi au decedat 14 oameni din cauza COVID-19, numărul total al victimelor ajungând la 1.394. 171 de pacienți sunt la Terapie Intensivă, 2.024 de persoane sunt în carantină și 100.582 în izolare la domiciliu. La nivel național, au fost prelucrate în total 552.670 de teste.