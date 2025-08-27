Justitie Ministrul Justiției: Magistrații încalcă legea! Protestele pentru pensii speciale și privilegii continuă în toată țara







Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat că protestele magistraților, care protestează față de reducerea privilegiilor și pensiilor nesimțite, încalcă legea.

Ministrul a mai spus că discuțiile din coaliție vor continua miercuri și a subliniat că legea trebuie să fie echitabilă, să respecte principiile justiției sociale și să fie în conformitate cu Constituția, în contextul protestelor magistraților.

„Intenţia noastră este să o facem în mod civilizat, prin dialog, iar în măsura în care există proteste, ele trebuie să fie în limitele legii şi respectând interesul fundamental al cetăţeanului”, a explicat ministrul Justiţiei.

Radu Marinescu spune că orice categorie profesională are dreptul să își exprime nemulțumirile față de politici sau proiecte care o privesc, dar acest lucru trebuie făcut respectând legea și asigurând funcționarea a serviciului public.

„Mesajul Ministerului Justiţiei a fost întotdeauna unul de dialog, de cooperare instituţională, de seriozitate maximă în abordarea chestiunilor care privesc un serviciu public de interes major pentru societate”, a afirmat el.

Potrivit ministrului, magistrații ar trebui să aibă în vedere că libertățile cetățenilor rămân prioritare.

„Mesajul meu este că orice categorie profesională poate exprima nemulţumiri faţă de anumite politici sau anumite proiecte care vizează statutul acesteia, dar acest lucru trebuie făcut cu respectarea strictă a legii, iar în materia justiţiei, cu asigurarea funcţionalităţii serviciului public, pentru că prioritar este cetăţeanul şi drepturile şi libertăţile acestuia”, a mai spus ministrul Justiţiei, la Digi24.

Negocierile din coaliția de guvernare continuă în jurul proiectului de lege pentru reforma pensiilor magistraților. Ministrul a declarat că actuala guvernare își propune să combine principiile justiției sociale cu respectarea condițiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene printr-un jalon al PNRR, având ca obiectiv principal uniformizarea vârstei de pensionare în întreg sistemul public.

„În realizarea acestui obiectiv a fost conturat un proiect de lege, au existat dialoguri cu magistraţii. Reamintesc că şi preşedintele României a fost moderator, să zic aşa, în virtutea rolului său constituţional, pentru un astfel de demers. Domnul premier a avut întâlniri cu reprezentanţii magistraţilor, deci a existat dialog”, a continuat el.

Radu Marinescu a subliniat că discuțiile legate de reforma pensiilor magistraților vor continua la nivel de coaliție.

„Urmează să mai fie discuţii şi astăzi între liderii coaliţiei, probabil că se va finaliza acest proiect privitor la vârsta de pensionare şi, respectiv, la pensiile de serviciu ale magistraţilor”, a declarat oficialul l.

Ministrul Justiției a subliniat că legea trebuie să fie echitabilă, să respecte principiile justiției sociale și să fie constituțională.

El a arătat că principalele aspecte includ corelarea pensiei cu indemnizația, stabilirea etapizată a vârstei de pensionare și aplicarea unor norme tranzitorii care să garanteze că cei care au deja dreptul la pensionare beneficiază de prevederile legii în vigoare.

Magistrații au declanșat proteste în întreaga țară, suspendând majoritatea activităților de soluționare a cauzelor și cerând retragerea imediată a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu. Procurorii s-au alăturat protestului, menținând doar activitățile esențiale, cum ar fi măsurile preventive privative de libertate și emiterea ordinelor de protecție.

Toate cele 16 curți de apel din România au solicitat retragerea urgentă a proiectului, ca urmare a adunărilor generale ale judecătorilor desfășurate marți, a transmis Consiliul Superior al Magistraturii.

„Toate cele 16 curți de apel au solicitat celorlalte două puteri ale statului retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor și încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă”, arată Consiliul Superior al Magistraturii.