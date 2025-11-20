Ministrul Justiției, după ce Horațiu Potra a fost adus în țară: Un succes al autorităţilor române

Horaţiu Potra a fost adus în România ca urmare a demersurilor statului român privind extrădarea sa și a altor doi urmăriți, și nu pentru că și-ar fi dorit el să revină în țară, spune Radu Marinescu, ministrul Justiției. Potrivit oficialului, aducerea lui Potra în țară reprezintă „un succes” al autorităților române.

„Aducerea în România a celor trei persoane urmărite internaţional este - şi cred că trebuie să spun acest lucru - un succes al autorităţilor române în cadrul unei proceduri de extrădare. Aceste persoane au părăsit România, au plecat din ţară, aveau un mandat de arestare şi România a fost nevoită să apeleze la instrumentele de cooperare judiciară. (...) Aducerea lor în ţară este, repet, rezultatul unei proceduri de extrădare, ele nu au venit voluntar şi liber pentru a se prezenta în faţa autorităţilor, ci au venit sub imperiul unui mandat de arestare”, a afirmat ministrul Justiţiei, joi seară, la Antena 3.

Marinescu a subliniat că, deși acordul unui fugar cu procedura de extrădare poate ușura desfășurarea acesteia, procesul rămâne tot unul de extrădare și nu de întoarcere voluntară în țară.

„Ei au venit sub coerciţie în România, au fost aduşi sub imperiul unui mandat de arestare”, a adăugat ministrul.

Avocaţii lui Horaţiu Potra au descris revenirea acestuia în ţară ca fiind o decizie a clientului lor, pe care o consideră un gest de demnitate şi curaj.

„Poziţia persoanei care este supusă extrădării poate să fie una de conformare sau de contestare a cererii de presare. Cu tot respectul pentru modul în care apărarea înţelege să prezinte aceste lucruri, domnul Potra şi cei împreună cu dânsul nu au venit voluntar în România, au venit însoţiţi de poliţiştii români în stare de privare de libertate, ca efect al succesului unei proceduri de extrădare”, a subliniat ministrul Justiţiei.

Horaţiu Potra, mercenar şi apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, a fost adus în ţară din Dubai de o escortă a Poliţiei Române. Potra, împreună cu fiul şi nepotul său, a ajuns joi, în jurul orei 16.00, pe Aeroportul Otopeni.

Urmărit internațional încă din februarie, după ce pe numele său a fost emis în lipsă un mandat de arestare preventivă, mercenarul Horațiu Potra a fost extradat din Emiratele Arabe Unite înainte de a obține azil în Federația Rusă.

Potra a fost adus sub escorta Poliției Române, din Dubai, cu o cursă de linie care a întârziat aproape două ore și jumătate. În același avion s-au aflat și fiul său, și nepotul său, arestați la rândul lor în lipsă de judecătorii instanței supreme, fiind acuzați că ar fi orchestrat violențe după ce Curtea Constituțională a României a anulat primul ciclu electoral al alegerilor prezidențiale.

„Mă bucur că am prin o vreme ploioasă, a fost un zbor plăcut”, le-a spus el jurnaliștilor.