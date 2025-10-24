Ministrul Justiţiei din Guvernul Recean nu se va regăsi în Guvernul Munteanu. Dar şi-a găsit de lucru

Republica Moldova. Deşi încă nu a părăsit fotoliul de ministru al Justiţiei, pe care îl ocupă din februarie 2023, Veronica Mihailov-Moraru şi-a găsit o funcţie nou. Preşedinta Maia Sandu, a semnat vineri, 24 octombrie, decretul prin care a desemnat-o consilier prezidenţial pentru justiţie.

Mihailov-Moraru îşi va începe activitatea în în instituţia prezidenţială începând cu 11 noiembrie.

Anterior, Veronica Mihailov-Moraru a fost subiectul unor anchete jurnalistice.

Preşedinţia a avut doar cuvinte de laudă pentru Veronica Mihailov-Moraru, menţionând că „este juristă cu o vastă experiență profesională. De-a lungul carierei, a activat în instituții publice și organizații neguvernamentale, contribuind la elaborarea și implementarea politicilor de consolidare a statului de drept, măsurilor anticorupție și promovarea protecției drepturilor omului”.

Potrvit unui comunicat al Preşedinţiei, Mihailov-Moraru a fost implicată activ în procesul de reformare a justiției, promovând inițiative menite să sporească transparența, eficiența și integritatea sistemului judiciar.

„Președinția Republicii Moldova subliniază importanța sectorului justiției, în dialogul la nivel înalt și pe tot parcursul negocierilor pentru aderarea la UE”, se mai arată în comunicat.

Cu câteva ore înainte de semnarea decretului prezidenţial, Veronica Mihailov-Moraru a ţinut o conferinţă de presă în care a spus că va continua să activeze în domeniul drepturilor omului, fără să facă vre-o aluzie la funcţia de consilier prezidenţial. Şi a răspuns ambiguu dacă se va regăsi în Guvernul condus de Alexandru Munteanu.

Cred că este corect să lăsăm această prerogativă noului prim-ministru de a anunța noul cabinet. Eu, în calitate de ministră a Justiției, sunt la final de mandat, în Guvernul Recean”, a spus Mihailov-Moraru.

Întrebată dacă și-ar dori să-și continue activitatea, aceasta a adăugat: „Nu cred că este tocmai corect să spunem. Important este să ne ducem mandatul la final. Voi continua să pun umărul la tot ce ține de domeniul Justiției și al Drepturilor omului, care îmi este foarte aproape”.

Veronica Mihailov-Moraru a activat în sectorul neguvernamental şi în avocatură, printre clienţii săi regăsindu-se şi Domnica Manole, acum preşedinte al Curţii Constituţionale. Ajunsă ministru al Justiţiei, Mihailov-Moraru a fost în centrul unor scandaluri mediatice.

Evenimentul Zilei a publicat, în decembrie 2023, un articol în care relata despre cum o mașină care aparține soțului ministrei Justiţiei, Veronica Mihailov-Moraru, s-ar afla în mijlocul unui scandal. Funcţionara a fost acuzată de o femeie din Chişinău că a fost păgubită de cel puţin 13.000 de euro. După ce a achitat în rate pentru automobil.

Potrivit datelor din declaraţiile anuale de avere şi interese personale, semnate de Veronica Mihailov-Moraru, automobilul de model Nissan X-Trail, fabricat în 2015, a fost procurat în 2019, la preţul declarat de 283.917 de lei (cca 14.500 de euro).

Maşina era înregistrată pe numele lui Oleg Moraru, soţul Veronicăi Mihailov-Moraru, un fost ofiţer al Centrului Naţional Anticorupţie, demis şi condamnat în 2009 pentru infracţiuni de corupţie.

Oleg Moraru ar fi transmis maşina în folosinţă gratuită soţului unei procurore din sectorul Ciocana. Care, la rândul său, pretinde că i-a dat maşina în arendă femeii care a achitat peste 13.000 pentru automobil.

Ministrul Justiţiei de la Chişinău, Veronica Mihailov-Moraru, a venit la scurt timp cu o reacţie, în care infirma că soţul ei a fost judecat pentru mită. Potrivit ministrei, informațiile apărute în spațiul public au scopul de a denigra imaginea sa și a familiei sale.

„Regret că fără o documentare corectă sau verificare a faptelor, unele instituții media multiplică falsuri și manipulează cu informații. Menționez faptul că soțul meu nu a luat mită. Şi nu a fost condamnat în 2019 pentru careva acte de corupție. A fost vizat într-un dosar penal în anul 2009, care ulterior a fost încetat”, a spus ministrul Justiţiei

Mihailov-Moraru a mai declarat că nu poartă răspundere pentru acţiunile soţului şi că acestea ţin de viaţa sa privată.