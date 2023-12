Exclusiv. Escrocherie cu mașina ministrului Justiției de la Chișinău (I)

Soțul ministrul Justiției, Oleg Moraru, a oferit, printr-o procură, pentru folosință gratuită, o mașină model Nissan X-Trail, unei persoane fizice.

În realitate, automobilul ar fi fost dat cu chirie, suma încasată fiind de cel puţin 13.000 de euro. Dar veniturile astfel obținute nu apar nici în declaraţia de avere şi interese personale a ministri, nici într-a procuroarei. Acum, cele două funcţionare riscă să fie trase la răspundere pentru fals în declaraţii publice.

Toată afacerea a ieşit la suprafaţă după ce, acuză femeia care a vrut să cumpere automobilul, poliţia a descins abuziv în curtea ei din Chişinău şi a ridicat automobilul pentru plătise să-l cumpere.

O mașină care aparține soțului ministrei, fost ofițer CNA, demis și condamnat pentru corupție

Potrivit datelor din declaraţiile anuale de avere şi interese personale, semnate de Veronica Mihailov-Moraru, automobilul de model Nissan X-Trail, fabricat în 2015, a fost procurat în 2019, la preţul declarat de 283.917 de lei (cca 14.500 de euro).

Această mașină este înregistrată pe numele lui Oleg Moraru, soţul Veronicăi Mihailov-Moraru, un fost ofiţer al Centrului Naţional Anticorupţie, demis şi condamnat în 2019 pentru infracţiuni de corupţie.

În 2019, Veronica Mihailov-Moraru făcea parte din Comnsia de licenţiere a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova. În 2020 a ajuns secretar de stat la Ministerul Justiţiei. Iar în februarie 2022 a ajuns ministru sl Justiţiei în Guvernul condus de Dorin Recean.

Cine este Veronica Mihailov-Moraru

Veronica Mihailov-Moraru este ministru al Justiţiei din februarie 2023. Ea l-a înlocuit pe Sergiu Litvinenco, după demisia Guvernului condus de Natalia Gavriliţă.

Cariera în instituţiile statului a început-o în august 2019, în calitate de secretar de stat la Ministerul Justiţiei, în Guvernul condus de Maia Sandu.

A reuşit să-şi păstreze funcţia după demisia Guvernului Sandu, în Guvernul condus de Ion Chicu. Guvernul respectiv a fost investit de alianţa de guvernare, formată în noiembrie 2019, de Partidul Socialiştilor şi Partidul Democrat, care la acea vreme încă mai era condus de oamenii fideli ai oligarhului Plahotniuc.

Până să ajungă secretar de stat, Veronica Mihailov-Moraru a fost formator și consultant în mai multe proiecte ce țin de justiție și drepturile omului. De asemenea, a deținut funcția de președinte al Amnesty Internațional.

În decembrie 2006 a primit licenţă de avocat. A apărat-o pe preşedinta Curţii Constituţionale, Domnica Manole. Magistrata, pe atunci la Curtea de Apel Chişinău, era învinuită de abuz în serviciu pentru că a admis demersul Platformei DA privind organizarea unui referendum constituţional.

A fost şi avocata fostei magistrate Ludmila Ouş, acum inspector judiciar în Consiliul Superior al Magistraturii. Fosta judecătoare a fost învinuită de luare de mită, apoi achitată.

Legătura soțului ministrei cu familia Bradu

Documentele de care dispunem probează că, cel târziu în 2020, Oleg Moraru i-a dat maşina lui Marian Bradu, soțul procurorei Olga Bradu din sectorul Ciocana al Capitalei.

Faptul că Marian Bradu a luat automobilul de la Oleg Moraru se probează printr-un contract de comodat semnat de cei doi în septembrie 2020.

Documentul prevede că Moraru îi oferă în folosinţă, cu titlu gratuit, automobilul, fără dreptul de a-l înstrăina, dar cu dreptul de a-l da în chirie unei persoane, contra plată.

Ulterior, Marian Bradu a declarat într-o plângere depusă în instanţă că a dat automobilul în chirie cu 35 de euro pe zi.

13.000 de euro în mai puţin de un an pentru o mașină

După ce a primit automobilul de la Oleg Moraru, Marian Bradu i-a oferit maşina Dinei Roşca, preşedinta unei fundaţii din Chişinău. Femeia susţine că a avut o înţelegere cu Bradu să-i vândă maşina cu 13.000 de euro, iar achitarea să fie făcută în rate.

Dina Roşca ne-a spus că îl cunoaşte pe Marian Bradu din 2012. Acesta lucra atunci la un serviciu de închiriere a automobilelor. Iar Dina Roșca spune că de la el cumpărase mai înainte un automobil pentru fiica sa, pe care, la fel, l-a achitat în rate.

„Am avut încredere. Nu am făcut niciun contract. El mi-a dat maşina, iar eu îi dădeam banii. Am dovezi că i-am dat banii. Termenul de achitare era de până la un an. Dar eu i-am dat suma cerută în mai puţin de un an.

Şi el recunoaşte aceasta. Însă când i-am spus să facem contractul de vânzare- cumpărare, m-a numit proastă şi debilă.

A spus că maşina mi-a fost dată în chirile cu 35 de euro pe zi. Nu sunt atât de bogată să-mi permit să achit câte 35 de euro pe zi timp de un an pentru primblări inutile. Şi mai ales că eram în perioada pandemiei, când nu ieşeam din casă zile întregi”, ne-a declarat Dina Roşca.

Schimbarea înțelegerii

Femeia mai spune că Bradu i-a mai cerut încă 6000 de euro pentru mașină şi a şantajat-o mai mult timp, iar ea a fost nevoită să se împrumute de la bănci ca să-i dea banii.

Drept dovadă, femeia ne-a arătat şi copiile cu discuţiile avute cu Bradu.

„Eu i-am cerut să respecte înţelegerea, iar el mă ameninţa că îmi ia maşina dacă nu-i plătesc”, ne-a explicat Dina Roşca. (va urma)