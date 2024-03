Justitie Ministrul Justiției condamnă gafele scandaloase din procesul lui Vlad Pascu







Ministrul Justiției condamnă gafele scandaloase din procesul lui Vlad Pascu, după ce astăzi, în sala de judecată, au avut loc din nou scene revoltătoare venite din partea judecătoarei.

Erorile din sălile de judecată se ţin lanţ

La aproape 7 luni de la tragedia din stațiunea 2 Mai, în care cei doi adolescenți, Sebi și Roberta, au fost spulberați de Vlad Pascu, care era drogat la volan, procesul este încă în desfășurare, iar deciziile se lasă așteptate, în timp ce erorile din sălile de judecată continuă să se manifeste în mod repetat.

Astăzi, tatăl lui Sebi, unul dintre tinerii uciși în accident, a relatat că judecătoarea, care a mai comis o gafă în primul termen al procesului, l-a întrebat acum cine este, chiar având poza fiului său în brațe. Pe de altă parte, Vlad Pascu și-a recunoscut faptele de care este acuzat și a solicitat să fie judecat într-o procedură simplificată, cu speranța de a beneficia de o reducere a pedepsei.

Ministrul Justiției condamnă gafele din cazul Vlad Pascu

Alina Ghorghiu, ministrul Justiției, nu a întârziat să aibă o reacție publică cu privire la cele întâmplate.

„Ministerul Justiției nu are niciun fel de atribuţii în această situaţie pentru că vorbim de o cercetare disciplinară în acest moment. Este un dosar tulburător din pricina că niște adolescenți au fost uciși, este un dosar care a stârnit foarte multă emoție publică. În calitate de mamă şi ca simplu cetăţean îmi pare teribil de rău pentru toată drama prin care trece această familie. Şi, da este o situaţie care poate să afecteze încrederea în justiţie. Văd revolta părinților pentru maniera în care sunt abordați la termene, însă procedural se întâmplă în felul următor: Inspecția Judiciară verifică situaţia şi vom avea o concluzie pe această problemă. Procedura are mai multe etape. A fost partea publică, asta însemnă că s-a depășit etapa verificărilor prealabile şi s-a constatat că sunt anumite indicii că s-a săvârșit o abatere şi s-a trecut la a doua etapă. Termenul legal era de 45 de zile. Mai departe inspecția verifică situaţia”, a spus ministrul Justiției, Alina Gorghiu, la Antena 3 CNN.

Tatăl lui Sebi nu mai are nicio speranță

La ieșirea din Tribunal, Valentin Olariu, tatăl unuia dintre adolescenții care au decedat a mărturisit că și-a pierdut toate speranțele:

„Sincer nu mai am nicio speranță. La cum se judecă în ţara asta chiar nu mai am nicio speranță. M-a văzut cu poza băiatului în mana şi m-a întrebat cine sunt. Şi am zis, sunt tatăl lui Sebi şi l-am adus şi pe el în sala ca să-l vedeți", spune tatăl lui Sebi, Valentin Olariu.

„Nu s-a întâmplat nimic astăzi. Eu m-am prezent ca fiind Olariu Mihaela ca fiind mama lui Sebastian şi după m-a mai întrebat încă o dată cum mă numesc. Sunt niște oameni incompetenți care sunt puși pe niște posturi să facă ce", spune mama lui Sebi, Mihaela Olariu.

Este pentru a doua oară când judecătoarea gafează în procesul Vlad Pascu

Dată fiind această situație, avocații au solicitat recuzarea, dar cererea lor a fost respinsă, astfel că magistratul în cauză va continua să participe la acest proces. Totuși, aceasta nu este singura decizie controversată în acest dosar.

„Problema e în felul următor... nu cred că s-a înțeles nicio clipă că vorbim despre o cerere care a fost depusă încă de la Parchet şi nu s-a dezbătut nici măcar astăzi. Doamna judecător i-a acceptat procedura abreviată, ca să înțeleagă toată lumea, adică simplificata, adică să obțină practic şi o reducere a pedepsei de o treime, pe romanește. Înainte să dezbată cererea de schimbare a încadrării juridice adică o chestiune de normalitate", spune avocatul familiilor victimelor, Adrian Cuculis.

Bunica Robertei: „Vlad Pascu este favorizat”

În esență, magistratul din acest dosar a acceptat cererea lui Vlad Pascu de a fi judecat într-o procedură simplificată, deoarece acesta și-a recunoscut faptele, înainte de a se pronunța asupra cererii avocaților victimelor de a schimba încadrarea juridică, așa cum ar fi fost de așteptat.

„Nu, nu mai am nicio speranță, dezamăgită total. Bineînțeles că e favorizat, n-ați văzut ce cer avocații lui", spune bunica Robertei.

„Amânări peste amânări şi așa va fi mereu. Nu se va rezolva nimic, daca va rămâne acelaşi judecător nu cred ca se rezolva nimic”, spune dezamăgită şi mama Robertei.

Pe data de 4 aprilie va fi luată o decizie cu privire la faptul dacă Vlad Pascu va fi judecat pentru omor calificat și nu pentruucidere din culpă, așa cum este în prezent.