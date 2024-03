Economie Ministrul Energiei Sebastian Burduja: „Am intensificat investițiile din Fondul pentru Modernizare“







România și-a asumat obiective ambițioase în domeniul reducerii emisiilor de carbon și a tranziției la energie verde. Pentru atingerea obiectivelor asumate, Ministerul Energiei dispune de o serie de instrumente puternice, unul dintre acestea fiind Fondul pentru Modernizare care început să fie tot mai accesat.

Potrivit ministrului Energiei, Sebastian Burduja, la finalul anului trecut, în cadrul Programului-cheie 1 din Fondul pentru Modernizare a fost lansat un apel de proiecte privind noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum. Apelul, care dispune de un buget de 500 de milioane de euro, este destinat solicitanților din sectorul public.

„Până în prezent, au fost semnate două contracte. Valoarea cumulată a finanțării solicitate fiind de peste 4,2 milioane de lei, cu o putere totală instalată de 0,649 MW”, ne-a declarat Sebastian Burduja. Totodată, în martie ministerul va lansa alte două apeluri de proiecte în cadrul Programului-cheie 1. Acestea sunt destinate sprijinirii investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile. Cele două apeluri au un buget cumulat de 815 milioane de euro.

„Avem și Programul-cheie 3 cu depunere continuă până pe 30 iunie. Bugetul total este de 1,1 miliarde euro. Solicitanții sunt operatori de distribuție a energiei electrice concesionari. Până în prezent, în cadrul acestui apel au fost depuse 93 de cereri de finanțare. Din care 38 au fost aprobate de Ministerul Energiei. Sunt proiecte care contribuie substanțial la extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice. Totodată, pe 14 februarie s-au semnat 21 de contracte cu toți distribuitorii concesionari de energie electrică“, a detaliat ministrul Energiei.

Pe lista realizărilor mai figrează și alte două apeluri lansate la 1 februarie în cadrul Programului-cheie 5. Acestea sunt destinate sprijinirii investițiilor pentru modernizarea/reabilitarea rețelei inteligente de termoficare. Bugetul este în același ordin de mărime – 590 de milioane de euro. Iar rezultatele se concretizează deja, pe 16 februarie a fost semnat primul contract cu Municipiul Suceava, în valoare de 49,5 milioane euro.

„Am recuperat întârzierile în PNRR“

Și inițiativele lansate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au început să dea rezultate. Astfel, în cadrul măsurii de Investiție 1 pentru sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară au fost semnate deja 270 de contracte. Capacitatea lor cumulată este de 1668.70 MW în panouri și 1564 MW puterea în invertoare.

Există rezultate și pe zona proiectelor pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză. În iulie 2023 a fost fost relansat apelul de proiecte prin măsura de Investiție 2. Bugetul alocat este de 148,7 milioane de euro. Din cele 19 proiecte depuse au fost aprobate deja patru, valoarea totală contractată este de 115 milioane de euro.

De asemenea, în februarie a.c. au fost relansate două apeluri în cadrul măsurii de Investiție 4. Acestea sunt destinate sprijinirii investițiilor în întregul lanț valoric al bateriilor și dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice. Bugetul cumulat este de aproximativ 279 de euro și poate fi accesat de microîntreprinderi, IMM-uri și întreprinderi mari.

„Sunt date care pot părea foarte tehnice, dar vorbim de sume mari de bani atrase. Cel mai important este că, de când am preluat mandatul, am recuperat întârzierile în PNRR și am intensificat investițiile din Fondul pentru Modernizare, șansa de dezvoltare a României“, ne-a precizat ministrul Burduja.

Încă o premieră la nivel european

O altă premieră reușită de Ministerul Energiei o reprezintă implementarea Mecanismului Contractelor pentru Diferență (CfD), pentru dezvoltarea investițiilor cu emisii reduse de carbon în sectorul producției de energie electrice.

„Mecanismul CfD este considerat a fi esențial în contextul crizei actuale și al Planului REPowerEU. El are rolul de a accelera și extinde disponibilitatea investițiilor în energie regenerabilă într-un mod rentabil și predictibil pentru investitori. Prin oferirea unui mecanism de sprijin financiar de operare, stabil și previzibil, se creează un mediu atractiv pentru investitorii din domeniul energiei. Se stimulează astfel investițiile în proiecte de energie verde și tehnologii eficiente din punct de vedere energetic“, a precizat Sebastian Burduja.

Potrivit acestuia, în prezent, România a notificat COM, mecanismul de sprijin CfD, pentru 5 GW capacitate instalată în energie electrică regenerabilă din surse eoliene onshore și fotovoltaice. Finanțarea se va realiza, în special, din Fondul pentru Modernizare. Astfel se va reduce, în mod semnificativ, impactul la consumatorul final. Care nu ar fi fost de neglijat, dacă nu s-ar fi identificat acestă sursă de finanțare a mecanismului.

Schema de sprijin prevede două runde de licitație. Prima este prevăzută anul acesta, de 2 GW (1 GW solar și 1 GW eolian). A doua - de 3 GW (1,5 GW eolian și 1,5 GW solar) - va avea loc în 2025. România a transmis aplicația pentru Fondul pentru Modernizare spre analiza BEI și DG Clima în vederea obținerii aprobării în Comitetul de Investiții al Fondului de Modernizare din martie 2024.

„Estimăm că promovarea proiectului de HG va începe la începutul lunii martie 2024. Lansarea primei licitații se va realiza după obținerea Deciziei Comisiei Europene și aprobarea schemei în Comitetul de Investiții al Fondului de Modernizare la sfârșitul lui martie“, ne-a mai declarat ministrul Energiei.