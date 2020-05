Am anticipat că se va ajunge la un scandal mediatic și am tratat la modul serios propunerea medicilor din CNSU. Încă din 16 mai am publicat articolul ”Abuzul Temperaturii. Șefii Curții de Apel București au cerut testarea procurorilor și avocaților”, după ce am aflat despre prima decizie luată de conducerea unei instituții. Exclusivitate evz.ro.

Arătam argumentele legislative aduse de trei avocate, care considerau că măsurarea temperaturii este o măsură abuzivă, am arătat ce prevăd articolele de lege cu privire la drepturile omului, dar și ce prevede Constituția care obligă statul să asigure sănătatea cetățenilor. Am întrebat un medic cu experiență dacă limita stabilită pentru temperatură – 37,3 grade celsius – este relevantă pentru o suspiciune de infectare cu Covid-19, și am atras atenția factorilor de decizie asupra efectelor tragice ce pot surveni asupra unor oameni. Mai ales asupra elevilor.

Temperatura maximă este de 37,3 grade Celsius, ni s-a spus că a stabilit OMS, iar membrii CNSU au acceptat-o și ne-au impus-o. În articolul din 16 mai, am tras semnalul de alarmă: ”Această prevedere tinde să devină un subiect de dezbatere, fiindcă poate provoca adevărate drame. Un exemplu ar fi acesta: dacă un elev de clasa a VIII sau a XII sunt depistați în ziua examenului cu o temperatură de 37,4 sau 37,5, nu li se va permite să intre în sală și să dea proba? Li se stopează viața din cauza unui termometru, care poate fi sau nu capabil de precizie?”.

Cosiderând a fi o problemă gravă, am postat în aceeași zi un scurt mesaj de atenționare și linkul articolului din evz.ro pe paginile de Facebook ale Ministerului de Interne și Ministerului Educației. Ministrul Vela nu a avut niciun fel de reacție vizavi de subiectul Temperaturii și Termoscanării. În schimb, ministrul Monica Anisie a făcut un anunț important, marți după-amiaza, pentru elevii din clasele terminale și pentru părinții lor.

Ea a găsit soluția de a respecta și indicațiile medicale ale CNSU, dar și drepturile copiilor din școli și excluderea faptului ca aceștia să fie declarați ”suspecți de boală” de vreun cadru didactic, pus să stea cu termometrul în mână la intrarea în sala de examen. L-a cooptat în acțiune și pe ministrul Sănătății Nelu Tătaru.

Ministrul Educaţiei ne-a asigurat, marți, că în fiecare unitate de învăţământ va exista un cadru medical care va supraveghea participarea elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a la cursurile de pregătire (care sunt opționale), dar şi la procesul de examene naţionale.

„Deja am emis un ordin de ministru comun cu Ministerul Sănătăţii care va fi publicat astăzi (marți) în Monitorul Oficial – pentru că s-a schimbat starea de urgenţă în stare de alertă, avem o lege nouă(…). Iar acolo sunt prevăzute toate măsurile de prevenire şi de combatere a îmbolnăvirilor. Avem acolo prevăzut în mod clar care sunt responsabilităţile Ministerului Educaţiei, inspectoratelor şcolare, unităţilor de învăţământ şi direcţiilor de sănătate publică. Am discutat cu domnul ministru al Sănătăţii şi în fiecare unitate de învăţământ va exista un cadru medical care va supraveghea tot acest proces de revenire la cursurile de pregătire, dar şi procesul de examene naţionale”, a spus Anisie, într-o intervenție la TVR 1.

Ministrul Educaţiei a precizat și că în curând va apărea metodologia pentru admiterea la liceu, inclusiv pentru liceele vocaţionale.