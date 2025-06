Ministrul de Externe iranian recunoaște: Pagube importante la instalațiile nucleare

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a recunoscut pentru prima dată că instalațiile nucleare ale țării au suferit daune importante în urma conflictului cunoscut drept „Războiul de 12 Zile” între Israel și Iran.

În ciuda minimizării impactului de către liderul suprem Ali Khamenei, Araghchi a declarat că experții de la Organizația Iraniană a Energiei Atomice (OIEA) desfășoară o evaluare detaliată a pagubelor.

El a precizat că aceste daune sunt serioase și urmează să fie supuse unei analize care va include și decizii politice privind eventuale cereri de despăgubiri.

Această poziție marchează o diferență clară față de declarațiile oficiale anterioare ale lui Khamenei, care a catalogat impactul atacurilor americane ca fiind „de o importanță nulă”.

Iran 🇮🇷 currently has no plan to meet with the United States 🇺🇸, Foreign Minister Abbas Araqchi @araghchi said on Thursday in an interview on state TV, contradicting U.S. President Donald Trump's statement that Washington planned to have talks with Iran next week.

The Iranian… pic.twitter.com/9aQEK9gEGq

— Saad Abedine (@SaadAbedine) June 27, 2025