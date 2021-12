Ministrul Apărării Naționale trage un glonț pentru eternitate! Generalul Vasile Milea a fost eliminat sau a cedat remușcărilor?

Generalul Milea nu a decedat instantaneu, a fost trimis de urgenţă la Spitalul Elias unde, imediat după momentul sosirii, a fost declarat decedat. Despre acest gest al ministrului apărării, preşedintele Ceauşescu Nicolae a fost anunţat de colonelul Pârcălăbescu Corneliu (şeful de Stat Major al Gărzilor Patriotice)”. Depoziţia lui Dan Iosif, simbol autentic al revoluţionarilor în fața Comisiei Senatorială, dosar nr. 154/J.I.4,

Stenograma nr. 89 din 28.04.1994 – ,,Am ajuns în Bucureşti în momentul când mitingul se destrăma. Străzile erau pline de pantofi, genţi, căciuli, iar oamenii fugeau disperaţi ( … ) Eram în dreptul Hotelului Intercontinental( … ) Nu găsesc cuvinte să descriu ce am simţit atunci când o serie de copii, tineri, au încercat să oprească TAB-urile sărind din mers pe ele( … ) Pe maşinile de pompieri, pe două dintre ele, am reuşit să ne suim, să tăiem furtunele de apă.

Ei au plecat şi a început construcţia baricadei, cu mese de la Dunărea şi Pescarul ( … ) coşurile de gunoi erau puse, a fost adus un cărucior de Aprozar, încet-încet am început să ne organizăm şi oamenii au început să asculte de mine, pentru că am fost unul dintre cei care au reuşit să depăşească chiar graniţa nebuniei ( … ) Au început să fie puse şi maşini în baricadă, încet-încet s-a format o baricadă care practic ne-a departajat( … ) Ieşirea din strada Batiştei a fost bine blocată de un şofer care avea o izotermă, un tir metalic. Apoi erau câteva containere, câteva microbuse, o maşină mai mare de transportat materiale de construcţii, urma basculanta despre care generalul Hortopan ne acuza că i-am dat drumul spre trupe, dar nu e adevărat ( … )

Apoi am primit o portavoce ( … ) Trupele de represiune veneau în salturi, erau bine echipate, aveau scuturi, bastoane noi( … ) Unul dintre băieţi a scos o baterie de la o Dacie, tot de acolo a luat o instalație electrică, am făcut legăturile şi a început să funcţioneze (portavocea) ( … ) Până la ora 18:00 le-am vorbit oamenilor şi eu şi Dincă, mai mulţi. În jurul orelor 18:00, când s-a lăsat întunericul, au început focurile de armă. Au început să tragă când s-a lăsat întunericul, până atunci au fost focuri de avertisment, în aer ( … )

Am avut ocazia să-l văd pe generalul Milea plimbându-se cu mâinile la spate. Ca un Ceapaev român cu mantaua pe umeri, se vedea tocul revolverului, descheiat, nu era siguranţa pusă la clapa de la tocul revolverului. L-am văzut discutând cu Postelnicu, cu Andruţa Ceauşescu. În momentul când generalul Milea s-a retras din dispozitiv, a început sarabanda focurilor, s-a tras ca la nuntă, fără discernământ. Ei spun că au tras cu gloanţe oarbe, dar eu spun că au tras cu gloanţe trasoare( … ) În seara de 21 decembrie, cineva a dat ordin să se tragă în plin, se vede pe caseta filmată cum tirul este coborât sistematic.