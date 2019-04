Un fost ministru de Externe a devenit „Olimpul oratorilor”. Ia 1.000 euro pe minut!

Da, este vorba despre „blondul” Boris, care a intrat în Olimpul celor mai bine plătiţi lideri. Fostul ministru de Externe englez vorbeşte despre Brexit pentru 1.000 de euro pe minut. Practic s-a alăturat lui Tony Blair, Bill Clinton şi Hillary, Barack Obama sau fostului cancelar german Gerhard Schroeder, la fel de bine plătiţi pentru discursurile lor.





Şi totuşi, Boris Johnson a intrat deja în Olimpul oratorilor foarte bine plătiţi, în general ex-prim miniştri sau ex-preşedinţi care după ce au părăsit cabinele puterii, îşi reinventează o a doua viaţă urcând pe scenele summit-urilor şi convenţiilor unde se lasă plătiţi pentru discursurile lor.

"Blondul" politicii britanice - cunoscut de toţi ca Boris sau BoJo şi până acum ''doar'' primar al Londrei şi ex ministru de Externe britanic, este încă printre cei mai cotaţi, notează Il Giornale. În aşteptarea eliberării fotoliului Theresei May, care nu poate fi ''beneficiara'' unei moţiuni de neîncredere mai înainte de decembrie sau poate că îşi va da demisia. Boris s-a expus în două discursuri diferite, primul la Today Conclave la New Delhi, India, pentru modica sumă de 123.000 de lire sterline (mai mult de 142.000 de euro), iar la câteva zile după, pentru bancherii de la Citigroup (38.000 de sterline, 44.000 euro). Total, 161.000 sterline (186.000 euro), mai mult decât câştigă primul ministru englez într-un an.

Evenimentul indian, o ocazie de dezbateri la nivel înalt pe teme diferite, a fost al 18-lea din acest an.

Ocazie pentru a vorbi despre Brexit. A explicat doct că acel ''superstar'' care este Europa are o joasă creştere economică şi şomaj la cote ridicate, că Londra contribuie cu 20% la PIB-ul UE. Apoi aminteşte de viitorul schimburilor comerciale dintre Regatul Unit şi India care vor putea creşte cu 26%, iar Londra ar putea renegocia preţul la whisky.

Ieşirea din Uniunea europeană a devenit pentru Boris ocazia penru a se umple de bani până va ajunge la Downing Street. Cifra totală primită pentru cele două discursuri este echivalentul a trei ore de muncă. Circa 1.000 de euro pe minut. Mai puţin decât cei 9.000 de euro/minut, încasaţi de Blair în Filipine în 2012. Dar, trebuie să recunoaştem că e un început bun.

Se termina RECALCULAREA pensiilor! Acesti pensionari vor primi mai multi BANI! Lista OFICIALA de la Guvern

Pagina 1 din 1