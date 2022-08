Miniștrii PSD, mai vizibili decât partenerii de la PNL. Petre Daea conduce topul celor mai mediatizați membri ai Executivului

Membrii Cabinetului Ciucă au înregistrat, în perioada 1 – 31 iulie 2022, un număr total de 6.203 menționări pe posturile televiziune monitorizate. Conform studiului realizat de mediaTrust, în aceast interval de timp, miniștrii PSD au avut un număr de 3.384 de mențiuni, iar cei ai PNL au fost citați în 1.665 materiale. Pe locul al treilea, cei mai puțin mediatizați miniștri au fost cei ai UDMR care au înregistrat 1.154 de apariții.

Conform studiului, numărul total de menționări se referă la știrile, interviurile, declarațiile și activitatea miniștrilor din guvern. În realizarea cercetării au fost analizate doar aparițiile miniștrilor cu portofoliu. Au fost luate în considerare toate știrile, emisiunile și transmisiile live ale unor conferințe de presă ori evenimente publice în care au fost menționați cei în cauză.

Petre Daea, cel mai mediatizat ministru PSD

Între miniștrii PSD, cel mai vizibil a fost, în perioada analizată, Petre Daea, titularul de la Agricultură. El a fost menționat în materialele de televiziune de 1.236 ori. Materialele în care acesta a apărut au avut legătură cu activitatea guvernului, dar și legat de acțiunile sale ca nou ministru al Agriculturii.

Antena 3 este postul TV cu cele mai multe materiale difuzate, Petre Daea fiind citat în 209 materiale TV. Pe locul al doilea s-a plasat Realitatea Plus care a difuzat 192 materiale care includ numele ministrului. Euronews Romania l-a citat pe Daea în 163 materiale, iar România TV l-a menționat în 159 ori. Petre Daea a apărut cel mai puțin la Digi24, unde are 149 mențiuni.

Vârful audienței s-a înregistrat pe 22 iulie 2022, la știrile PRO TV prezentate de Andreea Esca, cu materialul privind numele lui Petre Daia apărut în ancheta DNA legată de presupusele concursuri ce ar fi fost trucate de Adrian Chesnoiu. Știrea a înregistrat o audiență de 914.000 de telespectatori.

Alexandru Rafila i-a lăsat prima poziție lui Petre Daea

Pe locul doi se situează Alexandru Rafila, cu 694 mențiuni la posturile TV. Cele mai multe apariții le-a avut la România TV, unde ministrul Sănătății a fost citat de 158 ori. Euronews Romania îl menționează în 93 de materiale, iar Antena 3 are 83 de mențiuni privind numele lui Alexandru Rafila. De asemenea, Realitatea Plus îl citează în 78 de materiale, în timp ce B1TV are 71 mențiuni.

PRO TV este liderul audienței în perioada monitorizată, 1 iulie-31 iulie 2022, cu materialul din 11 iulie 2022, din cadrul știrilor prezentate de Andreea Esca. Este vorba despre avertismentul ministrului Sănătății cu privire la creșterea numărului de cazuri COVID din România. Materialul a înregistrat o audiență de 965.000 de telespectatori.

Adrian Câciu ocupă locul al treilea în top

Locul al treilea a fost ocupat de Adrian Câciu, ministrul Finanțelor Publice, cu 620 materiale. Antena 3 este postul TV cu cele mai multe materiale difuzate privind activitatea ministrului de finanțe, citându-l în 100 materiale. Realitatea Plus îl menționează de 83 de ori, iar B1TV are 82 de referiri cu privire la Adrian Câciu. România TV îl citează în 75 de material, în timp ce Euronews România are 74 mențiuni.

Vârful audienței a fost înregistrat pe 27 iulie la PRO TV cu materialul privind aprobarea normelor de aplicare pentru amânarea ratelor bancare. Audiența a fost de 849.000 de telespectatori.

Barna Tanczos peste liberali

Pe următoarea poziție ca număr de menționări pe TV se situează Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor din partea UDMR. Acesta a fost citat în 560 materiale. Cele mai multe apariții le-a avut la Digi24, 117. Euronews România l-a menționat în 78 de materiale, iar Antena în 76 de materiale. B1TV are 46 mențiuni despre Barna Tanczos, în timp ce România TV îl citează de 46 de ori.

Vârful audienței este înregistrat tot la PRO TV, pe 6 iulie 2022, în cadrul știrilor de la ora 19 prezentat de Amalia Enache. Este vorba despre materialul privind seceta pedologică în 70% din țară care a avut o audiență de 1.095.000 telespectatori.

Sorin Cîmpeanu, cel mai mediatizat ministru PNL

Pe locul cinci în topul celor mai mediatizați miniștri în luna iulie se situează titularul de la Educație, Sorin Cîmpeanu, de la PNL. Materialele în care a fost menționat au avut ca subiect guvernul Ciucă, precum și activitatea sa. Cîmpeanu a fost citat în 431 de materiale pe posturile de televiziune. Cele mai multe au fost la Euronews Romania, 75 de materiale. Antena 3 l-a citat în 57 de materiale, iar B1 în 52 de materiale. Postul de televiziune Digi24 are 51 mențiuni despre Sorin Cîmpeanu, în timp ce România TV îl citează în 40 de materiale.

Vârful vizibilității a fost înregistat pe 1 iulie 2022, în contextul contestațiilor de la examenul de bacalaureat. PRO TV este lider de audiență pe 1 iulie, cu 924.000 de telespectatori, conform informațiilor din mediatizare.

Despre analiza mediaTRUST

În realizarea studiului de către mediaTRUST au fost analizate doar aparițiile minștrilor cu portofoliu. Analiza include toate știrile, emisiunile și transmisiile live ale unor conferințe de presă, în care au fost menționați sau au fost prezenți cei analizați. Pentru măsurarea impactului (audienţei) materialelor incluse în studiu au fost folosite datele de audiență furnizate de ARMA (sursa – Kantar Media Audiences, Copyright: ARMADATA S.R.L.)

mediaTRUST România, parte a Institute of Media Monitoring (IMM) din Polonia, oferă clienţilor săi acces la informaţiile apărute zilnic în mass media din 15 ţări din Europa Centrală şi de Est. Din 2004 compania este membră a organizaţiei internaţionale de elită FIBEP (Federation Internationale des Bureaux d’Extraits de Presse), iar în 2014 a devenit membru BRAT (Biroul Român de Audit Transmedia) şi ARMA (Asociaţia Română pentru Măsurarea Audienţelor).