Petrecere de Moș Crăciun la Ministerul Muncii. Invitații achită nota de plată

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale va organiza o petrecere festivă dedicată angajaților, dar costurile sunt suportate chiar de cei invitați. „Costul de participație este de 130/persoană. Suma se va achita la casieria MMFTSS”, se arată în mesajul ministerului, potrivit Gândul.

Astfel, pe data de 18 decembrie, la Restaurantul Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei, aflat în subordinea ministerului, angajații sunt invitați să marcheze sfârșitul de an.

Evenimentul propune un bufet suedez cu preparate variate - de la cele calde până la cele reci, inclusiv opțiuni de post, alături de deserturi, apă, sucuri, dar și cafea – la un cost de 130 de lei de persoană, sumă achitată de participanți. Contribuția se achită la casieria MMFTSS, a afirmat o sursă pentru Gândul.

De asemenea, angajaților li se cere să confirme participarea și să aleagă tipul de meniu. În acest fel, instituția poate organiza evenimentul în funcție de opțiunile celor care își plătesc propria „sărbătorire“.

„Pentru o organizare eficientă, vă solicităm confirmarea participării și opțiunea pentru tipul de meniu. De asemenea, vă rugăm să transmiteți listele centralizate cu persoanele care doresc să participe prin email (...), până cel târziu luni, 8 decembrie, ora 14:00”, se arată în mesajul intern al ministerului.

Ministrul Muncii este Petre-Florin Manole și a fost propus de Partidul Social Democrat (PSD) în luna iunie a acestui an. Între 2012 și 2015, a fost consilier local în Sectorul 5 și, pentru scurt timp, consilier personal al ministrului delegat pentru Dialog Social din Ministerul Muncii

A devenit deputat PSD în 2016. În 2023 a revenit în Parlament ca supleant, iar în 2024 a obținut un nou mandat în aceeași circumscripție, București. Între 2022 și 2023 a ocupat funcția de secretar de stat în aparatul vicepremierului, iar anterior a activat ca consultant pentru Banca Mondială.