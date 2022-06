Ministerul Justiției vrea să extindă atribuțiile ANABI. Cătălin Predoiu: Activele confiscate să fie redirecționate poliției și parchetelor

Ministrul Cătălin Predoiu a informat, la conferința organizată marți cu scopul consolidării acțiunilor de recuperare a produselor ce au reprezentat subiectul infracțiunilor, că guvernanții au în lucru un proiect de lege ce stabilește extinderea atribuțiilor ANABI astfel încât să fie stabilite inclusiv criterii de performanță pentru angajații săi.

De asemenea, inițiativa legislativă va stabili și redirecționarea activelor confiscate către sistemul judiciar, astfel încât procente importante din confiscări vor ajunge la departamentele de poliție și la parchetele din țară, instituțiile beneficiind astfel de sprijin din partea statului pentru consolidarea lor.

Ministerul Justiției trebuie să rămână o instituție de sprijin, pivotală, care să potențeze şi să multiplice efectele acțiunii concertate a instituțiilor de aplicare a legii, inclusiv ANABI, a transmis Cătălin Predoiu.

Prezentăm în continuare o parte din intervenția ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, la conferința „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”:

Agenții de poliție, procurorii și ANABI, îndemnați că coopereze

„Suntem și sunteți aici pentru a discuta despre recuperarea produselor infracțiunii. Implicit, discuția ajunge la relația de cooperare procuror–ANABI, implicit la relația de cooperare procuror–polițist–ANABI și, în sfârșit, la cooperarea acestui „trio” cu instituții partenere externe din terțe jurisdicții. Prin urmare, suntem într-o discuție care pleacă de la o teză fundamentală: acești actori trebuie să coopereze! Este obligația lor să coopereze, este o necesitate managerială să coopereze, este o condiție pentru succesul lor să coopereze. Cooperați, dacă vreți să aveți succes!

Produsul infracțiunii este o țintă șireată, se ascunde, fuge, este capabil de disimulare și chiar de ubicuitate, este capabil de transformare, așa cum, în toată realitatea, binele se transformă uneori în rău prin cea mai simplă greșeală și răul trece drept bine printr-o simplă aparență ticluită, curatul devine murdar printr-o singură faptă, iar murdarul devine curat printr-o operațiune de spălare cu detergentul potrivit.

Produsul infracțiunii, așadar, este o țintă greu de prins, de aceea nu veți avea și nu vom avea nicio șansă, dacă dumneavoastră nu cooperați, dacă nu vă folosiți combinat competențele și expertiza, dacă nu vă sprijiniți și potențați reciproc într-unul din cele mai grele războaie pe care îl dă zi de zi lumea libertății și democrației, războiul cu criminalitatea de toate felurile, în primul rând cu criminalitatea organizată.

Dumneavoastră sunteți armata cu care purtăm acest război necesar pentru libertatea de toate tipurile, inclusiv economică, siguranța cetățenilor și a patrimoniilor lor. Priviți-vă bine unii pe alții, aici, acum, în această sală… nu există alții prin care să purtăm acest război pentru lege, nu există o altă sală, undeva departe, în care alții să își asume în locul dumneavoastră ce aveți de rezolvat. Nu există alt aparat la care să putem apela pentru a aplica legea și a recupera produsele economice rezultate din încălcarea ei.

Cătălin Predoiu contemplă începuturile Ministerului Justiției

Pentru aceasta s-a investit în dumneavoastră, pentru aceasta sunteți dumneavoastră, magistrații, cea mai bine remunerată categorie socio–profesională public bugetată! Pentru aceasta Justiția a fost de mai bine de 15 ani o prioritatea națională. Pentru a primi în schimb rezultate. Iar recuperarea produsului infracțiunii este printre cele mai importante rezultate pe care societatea le așteaptă de la dumneavoastră, nu de la altcineva. Aveți, deci, o mare responsabilitate față de cetățeni, față de cei care, de fapt, vă plătesc pentru a vă practica cu profesionalism, eficiență și integritate, nobila profesie de magistrat procuror, ca și nobila profesie de polițist.

Doamnelor și domnilor, ANABI a parcurs un drum lung de la înființarea sa. Acest drum îmi întărește credința că lucrurile se pot dezvolta exponențial în bine. (…) Începutul ANABI are relevanța sa, pentru că indică „genele instituționale” ale acestei instituții, intenția cu care a fost creată, performanța pe care o dorim pentru și de la ANABI. Dar pentru aceasta, ANABI are nevoie, repet, de cooperarea cu dumneavoastră.

Nu este o cooperare cu beneficii într-un singur sens, ANABI poate oferi, la rândul ei, resurse și instrumente pentru eficiența muncii procurorilor și polițiștilor. ANABI poate identifica active, inclusiv în terțe jurisdicții, încă din fazele incipiente ale anchetei, cu celeritate, grație rețelelor din care fac parte și protocoalelor de lucru pe care le-a încheiat cu terțe instituții de profil externe. ANABI poate realiza profiluri financiare extinse pentru pregătirea măsurii asigurătorii, bazate pe evaluarea corectă a costurilor aferente măsurii (pre-planning). Această analiză, anterior dispunerii măsurii, este esențială, iar ANABI poate fi solicitată să se exprime şi să furnizeze fundamentările necesare pentru a convinge instanţele de judecată. ANABI poate facilita sechestrul și valorificarea de monede virtuale sau acorduri de partajare a bunurilor confiscate în dosare internaționale.

Cele de mai sus nu sunt doar capacități virtuale, ANABI are deja cazuistică rezolvată cu succes în acest sens, o să vă spună mai multe directorul ANABI. ANABI poate face aceste lucruri pentru dumneavoastră, procurori și polițiști, și sunt doar câteva dintre capacitățile sale, pe baza unei legislații deja bine pusă la punct, atât intern, cât şi internațional, în scopul identificării și confiscării bunurilor și tuturor avantajelor economice rezultate din săvârșirea unei infracțiuni. Această legislație va fi dezvoltată.

Ce prevede noul proiect de lege care extinde atribuțiile ANABI

După o amplă consultare publică şi interinstituțională, am finalizat la MJ și vom propune în scurt timp Guvernului un proiect de lege prin care extindem atribuțiile ANABI şi stabilim inclusiv criterii de performanţă pentru angajaţii săi.

– Extindem competențele privind identificarea de bunuri. Agenţia va avea atribuții inclusiv în etapa post-confiscare a activelor din străinătate, acoperind astfel un vid legislativ şi instituțional care a generat multiple probleme în practică.

– O serie de decizii ale instanțelor judecătorești de confiscare în echivalent sunt şi rămân simple hârtii dacă nu sunt dublate de măsuri efective de identificare şi indisponibilizare a bunurilor dobândite prin infracțiuni.

Revine sistemului judiciar rolul de a se implica în mod activ în acest demers de căutare a produsului infracțiunii, inclusiv în jurisdicţiile străine, apelând la ANABI.

– Extindem posibilitățile de administrare și valorificare, tocmai pentru a securiza sume reale care să compenseze victimele. Spre exemplu, vor putea fi valorificare anticipat şi imobilele (la cererea sau cu acordul proprietarului), se introduc cazuri suplimentare de valorificare pentru bunuri mobile, Agenţia va putea prelua în administrare şi stocuri cu valori de peste 300.000 Euro.

– Nu în ultimul rând, am prevăzut în proiect ca activele confiscate să fie folosite pentru finanțarea sistemului judiciar. Procente importante din confiscări vor fi direcționate spre parchete și poliție, pentru a consolida aceste instituții prin investiții.

– Câte 15% din sumele care vor constitui Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității vor fi alocate Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Public. În egală măsură, sume importante se vor direcționa spre educație, prevenire și, în special, protecția victimelor. La nivel European, România va sprijini consolidarea mecanismelor de cooperare în materia recuperării produsului infracțiunii.

Activele confiscate, redirecționate către poliție și parchet

Proiectul de Directivă prezentat acum câteva zile de către Comisia Europeană integrează această abordare pe care o vizăm și noi. Bune practici generate inclusiv de ANABI se regăsesc în proiectul de Directivă (combinarea funcțiilor de identificare, administrare, abordare strategică, cu cele de valorificare anticipată, evidență a creanţelor – ROARMIS, reutilizare socială şi publică a activelor confiscate).

Alte aspecte sunt şi rămân provocări majore pentru multe state membre. Se propune reglementarea confiscării în absența unei condamnări, se anticipează posibilitatea legală a unei Agenții precum ANABI de a bloca tranzacții similar structurilor de tip Financial Intelligence Units, se extinde mandatul de identificare a activelor în vederea aplicării de sancțiuni internaționale.

Doamnelor și domnilor, pentru că am vorbit de cooperare, aș dori să vă informez că am deschis recent un dialog tripartit la vârf MJ–MP–ANABI, concentrat pe recuperarea produselor infracțiunilor și am găsit deschiderea necesară, motiv pentru care mulțumesc atât Procurorului General, cât și directorului ANABI. Avem măsuri din Strategia Națională care facilitează accentuarea importanței identificării de active și vă invit să le urmați.

Am în vedere inclusiv o metodologie unitară de realizare a investigației financiare, de căutare și indisponibilizare în țară și mai ales în străinătate a activelor cu valoare economică ridicată. Trebuie să ieşim din zona de confort şi să investigăm formele de criminalitate emergente care s-au reorientat deja de câțiva ani spre zona de criminalitate informatică și monede virtuale. Prin proiectul acesta, implementat în parteneriat de ANABI şi Ministerul Public, înțeleg că au fost dotate 24 de unităţi de parchet şi de poliţie cu echipamente IT moderne pe care rulează un soft analitic performant. E un început în direcţia bună. Sunt necesare investiţii în această zonă, dar şi în specializarea analiştilor financiari.

CSM schimbă regulile de evaluare a procurorilor

În același spirit, doresc să salut demersurile făcute la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii. CSM a adoptat o nouă metodologie de evaluare profesională a procurorilor. La propunerea ANABI, a fost inclus ca indicator de evaluare a eficienţiei procurorilor criteriul efectuării demersurilor în vederea identificării bunurilor susceptibile de luare a măsurilor asigurătorii şi luarea acestor măsuri.

Alte trei măsuri din Strategie, care ţin de CSM şi au impact major asupra sistemului, ar fi următoarele:

– Implementarea la nivelul tuturor parchetelor şi instanţelor a sistemului de evidenţă ROARMIS – şi interconectarea acestuia cu ECRIS 5. CSM a comunicat recent cele trei curţi de apel unde vom testa aplicaţia – Curţile de apel Bucureşti, Craiova şi Iaşi;

– Revizuirea indicatorilor statistici privind recuperarea creanţelor – este necesară o Hotărâre CSM în acest sens. Statistica trebuie să includă şi valoarea efectivă a bunurilor sechestrate, nu doar concurenţa până la care se dispun măsurile. Aici este cheia analizei de performanţă a sistemului pe acest subiect;

– Crearea de instrumente de comunicare eficiente, de proceduri și standarde comune pentru toate instituţiile implicate în Sistemul național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, având ca reper Ghidul CSM de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media”.