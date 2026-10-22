Protestul desfășurat de angajații de la Mina Vulcan s-a încheiat în cursul nopții de miercuri spre joi, iar activitatea minieră s-a reluat în parametrii obișnuiți. Decizia de oprire a acțiunilor de protest a fost luată de mineri în urma garanțiilor oferite de reprezentanții Ministerului Energiei, care s-au deplasat la fața locului pentru a analiza solicitările legate de venituri și pentru a stabili măsuri clare de remediere a diferențelor salariale, conform news.ro.

Nemulțumirile minerilor au apărut pe fondul discrepanțelor dintre drepturile bănești primite în prezent și cele de care beneficiau la fostul loc de muncă de la Mina Lupeni. Tensiunile au escaladat marți dimineață, când angajații din schimbul de noapte au refuzat să mai iasă din subteran la finalul programului de lucru. Lor li s-au alăturat ulterior și colegii din schimburile următoare.

Protestatarii au solicitat dialog direct cu conducerea Exploatării Miniere și au reafirmat că nu vor relua lucrul până când nu primesc garanții ferme că nivelul lor de salarizare va rămâne cel puțin egal cu cel de la Mina Lupeni.

Această situație privește aproximativ 50 de salariați care au fost mutați de la Lupeni la Vulcan în cadrul programului de închidere treptată a exploatării Lupeni. Oamenii au acceptat transferul pentru a-și putea completa stagiul de cotizare necesar pensionării și au semnat documentele în urmă cu o lună, însă primele fluturași de salariu au indicat scăderi de venituri, declanșând nemulțumirea generală.

În urma notificării privind situația creată, secretarul de stat Marius Viorel Poșa s-a deplasat la Mina Vulcan în seara zilei de 21 octombrie 2026. Acolo a avut loc o rundă de discuții cu reprezentanții angajaților Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA pentru a stabili pașii de urmat în privința alinierii drepturilor bănești și a aplicării corecte a coeficientului de ierarhizare.

„La iniţiativa ministrului Energiei, Dumitru Chisăliţă, secretarul de stat Marius Viorel Poşa s-a deplasat la Mina Vulcan în seara zilei de 21 octombrie 2026, unde a avut loc o întâlnire cu reprezentanţii angajaţilor Societăţii Complexul Energetic Valea Jiului S.A., în vederea analizării şi identificării unor soluţii pentru revendicările formulate de salariaţi. Conform mandatului încredinţat, reprezentantul Ministerului Energiei şi reprezentanţii Sindicatului Muntele, au convenit o serie de măsuri privind revendicările minerilor de la E.M. Vulcan, referitoare la coeficientul de ierarhizare şi la alinierea salariilor”, arată, joi, într-un comunicat de presă Ministrului Energiei.

Măsurile convenite la întâlnire includ două etape clare de aplicare. Prima dintre ele vizează coeficientul de ierarhizare înscris în Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, responsabilitatea punerii în aplicare revenind conducerii executive a societății. Data-limită fixată pentru completarea întregii documentații necesare este 1 noiembrie 2026.

Cea de-a doua măsură se referă la egalizarea drepturilor salariale ale personalului Complexului Energetic Valea Jiului SA la nivelul maxim aflat în plată pentru fiecare categorie profesională. Pentru acest demers, secretarul de stat Marius Viorel Poșa și-a asumat un termen de cel mult 30 de zile în care va iniția procedurile de fundamentare și promovare a unui amendament la proiectul de lege de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2025.

„Propunerea va viza instituirea unor derogări de la restricţiile privind cheltuielile de natură salarială, pentru anumite categorii de personal, inclusiv pentru angajaţii Complexului Energetic Valea Jiului S.A., precum şi pentru alte categorii socioprofesionale aflate în situaţii similare”, se menţionează în document.

Pentru punerea în aplicare a soluțiilor legislative, Ministerul Energiei va pregăti fundamentarea tehnică și juridică necesară și o va trimite pe circuitul de avizare guvernamental. Ulterior, proiectul va fi susținut în cadrul dezbaterilor parlamentare specifice.

Oficialii din energie intenționează să mențină un dialog constant cu comisiile parlamentare de profil și să colaboreze cu reprezentanții parlamentari ai județului Hunedoara, dar și cu deputatul Bogdan-Gruia Ivan, fost ministru al Energiei.

„Ministerul Energiei îşi reafirmă angajamentul de a depune toate eforturile necesare pentru identificarea şi susţinerea soluţiilor legislative şi administrative care să permită soluţionarea revendicărilor angajaţilor Complexului Energetic Valea Jiului S.A., cu respectarea cadrului legal aplicabil şi a responsabilităţilor ce revin conducerii societăţii”, susţine conducerea Ministerului.